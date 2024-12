Beste films en series op SkyShowtime in 2024

The Fall Guy

Kunnen we het de romcom van het jaar noemen? Liever niet, want dit is veel meer dan een romcom: het is een romactiefilm, want The Fall Guy gaat over een stuntman die verliefd wordt op een regisseuse, maar door omstandigheden werkt de relatie niet, tot ze elkaar jaren later weer tegenkomen op de set. Voor hem de reden om er alles aan te doen haar terug te winnen. En dat is zowel hilarisch als enorm vermakelijk op andere niveaus: zeker kijken, want dit is een van de leukste films van het jaar.