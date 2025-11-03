Ghostface is natuurlijk weer terug in Scream 7-trailer: check ‘m nu

Je zal maar een Airbnb boeken die is gebaseerd op de Scream-films, maar dan uiteindelijk ook met de Ghostface killer te maken krijgen. Onder andere Sidney Prescott (Neve Campbell) is terug om dat allemaal weer opnieuw mee te maken.

Scream 7

Het is alweer jaren geleden dat Scream 6 verscheen, dus hoog tijd voor een nieuwe. Er is wel wat aan voorafgegaan om dat voor elkaar te krijgen, waardoor er ook niet wordt voortgeborduurd op het verhaal met Melissa Barrera en Jenna Ortega. We gaan nu terug naar het begin met Sidney Prescott, die er al vanaf het prille begin bij is. De regisseur is Kevin Williamson, die de originele Scream schreef. Hij heeft al een tijdje niet in de regisseursstoel gezeten: de laatste keer was in 1999 voor Teaching Mrs. Tingle.

In ieder geval lijkt Ghostface eropuit om het Sidney weer moeilijk te maken, al zien we ook dat Gale Weathers, gespeeld door Courtney Cox terug is. Heerlijk hoe mobiele telefoons rinkelen als een oude huistelefoons, hoe elk kleine kraakje een rol speelt en hoe er vooral lustig op los wordt gehakt door de moordenaar uit het spel. Ghostface lijkt in de trailer alleen al veel slachtoffers te maken, maar dat zijn er waarschijnlijk nog veel meer tegen de tijd dat de film uitkomt op 27 februari 2026.