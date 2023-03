Viral op TikTok: een heel originele manier om Scream te kijken

“Do you like scary movies?” De film Scream houdt de gemoederen al bezig sinds 1996. Dat de griezelklassieker het ondanks het flinterdunne plot na al die jaren nog steeds kan, dat bewijst het TikTok -account van Glenn Eilbracht. Hij gaat momenteel volledig viral met zijn video waarin de film op een wel heel originele manier wordt gestart.

Viral op TikTok

De films van Scream zijn zo fout, dat je deze film in de bios of in gezelschap meestal niet in complete stilte kijkt. De een vindt het heerlijk om aan te wijzen welke domme keuzes de slachtoffers maken, terwijl een ander het leuk vindt om elke keer te schreeuwen als de schurk van het stuk, Ghostface, in beeld is. Bovenal is het gewoon een heerlijke slasher waarvoor je niet heel veel breinkracht over hebt. Cola, popcorn en gaan.

Tenminste, dat geldt niet altijd, want in de TikTok-video van Glenn, die inmiddels al 31,8 miljoen keer is bekeken, zie je wat je eerst moet doen als je de nieuwe Scream-film wil kijken. Je moet.. gillen. Net zo lang en net zo hard tot de meter vol is. Even die stembanden laten schrikken: ach, ze hebben daarna een kleine twee uur om bij te komen. Tenzij je die persoon bent die elke keer om Ghostface gilt natuurlijk.

Het is in ieder geval een heel leuke, creatieve manier om de nieuwe Scream-film te starten. Het is Scream VI en er zijn veel klassieke acteurs terug: David Arquette als Dewey, zijn ex Courteney Cox als Gale en Neve Campbell als Sidney. Daarnaast hebben we ook veel nieuwe mensen om in deze franchise te verwelkomen: Devyn Nekoda, Liana Liberato, Jack Champion, Tony Revolori, Samara Weaving en Demi Levato.