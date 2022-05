Beleef het Filmfestival van Cannes mee op TikTok

Het Songfestival is net geweest, of het volgende festival staat alweer voor de deur. Het beroemde filmfestival van Cannes vindt plaats van 17 tot en met 28 mei en filmfans maken zich dan ook op voor weken previews, beroemdheden en alles wat met de wat meer arthouse-kant van de filmwereld te maken heeft. Echter hoeft het niet per se te betekenen dat het ook een heel ‘incrowd’ festival is. Ook als je geen ticket hebt, kun je er toch nog volop van meegenieten op TikTok.

Het is voor het eerst dat het Festival de Cannes zoveel aandacht krijgt op TikTok. Het heeft zelfs een eigen programma met onder andere livestreams van Nikkietutorials, die je hierboven ziet shinen op een foto van Meis Belle Wahr en Jip Merkies. TikTok is officieel partner van het Festival de Cannes en heeft daardoor volop toegang tot dit vip-feest. Denk aan LIVEs vanaf de rode loper, backstagebeelden en interviews met beroemdheden uit de filmwereld en daarbuiten.

TikTok LIVE

Je vindt binnen deze landingspagina ook het programma, zodat je op tijd je telefoon uit je zak kunt halen om naar nieuwe reportages vanaf Cannes mee te kijken. Nederland is verder niet enorm goed gepresenteerd in Cannes. It’s Nice In Here, de korte animatiefilm van Robert-Jonathan Koeyers beleeft zijn wereldpremière, maar daar houdt het wel zo’n beetje op. Gelukkig is de rest van de line-up van het festival enorm sterk, met onder andere Final Cut en Tori & Lakita.

Het 75ste festival van Cannes toont daarnaast onder andere Top Gun Maverick, de opvolger van de originele Top Gun-film met wederom Tom Cruise in de hoofdrol. Wanneer die film op 18 mei draait in Cannes, is er vooraf een LIVE van anderhalf uur waarin Tom Cruise en de filmcrew aan het woord is over de pilotenflick, inclusief een sneak preview van scènes die niet in de trailer zitten. Hetzelfde vindt op 25 mei plaats, maar dan met de Elvis-film die Baz Luhrmann heeft gemaakt. Ook hier kun je vooraf een LIVE van verwachten met Luhrmann en de acteurs.