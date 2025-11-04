Je kunt zelf meedoen aan het nieuwe seizoen Wie is de Mol?

Wil jij graag zelf meedoen aan Wie is de Mol? In een nieuw seizoen van Wie is de Mol? lijkt de AVROTROS meer de Belgische versie van het programma te willen volgen. Daar doen namelijk geen bekende mensen aan mee, maar iedereen kan zich opgeven. En jij nu dus ook voor het nieuwe, Nederlandse seizoen.

Wie is de Mol met ‘gewone’ mensen

Het jubileumseizoen van het programma is nu in volle gang met in januari een nieuw regulier seizoen, maar AVROTROS lijkt van plan te zijn om daarna met een versie te komen met ‘gewone’ mensen. Een spannende keuze, want in een van de laatste seizoenen van de Belgische show werd het de Mol te veel. Aan de andere kant zijn we natuurlijk nuchtere Hollanders en laten we ons niet teveel meeslepen, toch?

Of dat helemaal klopt, dat moeten we nog maar zien, want als we kijken naar hoe fanatiek de fans van Wie is de Mol? soms kunnen zijn, dan is het juist het programma waarin we ons maar al te graag laten meeslepen (en daarmee bedoelen wij ook onszelf hoor, hier op DutchCowboys).