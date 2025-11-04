Netflix stelt bokswedstrijd tussen Jake Paul en Gervonta Davis uit

De geplande bokswedstrijd tussen Jake Paul en Gervonta “Tank” Davis gaat niet door. Netflix en promotor Most Valuable Promotions (MVP) hebben het evenement uitgesteld na de aanklacht tegen Davis wegens vermeend huiselijk geweld.

De match, oorspronkelijk gepland voor 14 november 2025 in het Kaseya Center in Miami, zou wereldwijd live op Netflix worden uitgezonden. Het platform bevestigt nu dat het onderzoek afwacht voordat het besluit of Davis überhaupt nog in aanmerking komt voor een toekomstig evenement.

Volgens Netflix blijft het plan bestaan om later dit jaar alsnog een boksevenement met Jake Paul als headliner uit te zenden.

MVP onderzoekt beschuldigingen tegen Davis

De aanklacht tegen Davis werd op 30 oktober ingediend bij de rechtbank van Miami-Dade County, wat MVP ertoe bracht een intern onderzoek te starten. In een verklaring zegt Nakisa Bidarian, CEO van Most Valuable Promotions: “Ons team heeft nauw samengewerkt met alle betrokken partijen om deze situatie op een verantwoorde manier te benaderen. Hoewel we niet verdergaan met dit specifieke evenement, blijft ons plan om Jake Paul later dit jaar op Netflix te laten vechten.”

Bidarian bedankte Netflix, het Kaseya Center en het Seminole Hard Rock Hotel & Casino voor hun “professionele samenwerking” en gaf aan dat details over een nieuwe tegenstander, datum en locatie binnenkort volgen.

Netflix bevestigt pauze, maar geen breuk

Netflix heeft via zijn officiële Tudum-pagina laten weten dat het evenement niet doorgaat “zoals gepland”, maar benadrukt dat het samen met MVP blijft werken aan een nieuwe datum.

Het besluit om de wedstrijd tijdelijk te schrappen komt kort na de bekendmaking van de civiele aanklacht tegen Davis, die ervan wordt beschuldigd een vrouw te hebben mishandeld in Miami. Hoewel Davis de aantijgingen ontkent, zegt Netflix de zaak serieus te nemen.

“Boxing fans need to wait just a little bit longer to see the sport’s biggest disrupter in the ring again,” schrijft journalist Michael Ehrlich op Tudum.