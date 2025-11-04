Netflix stelt bokswedstrijd tussen Jake Paul en Gervonta Davis uit

De geplande bokswedstrijd tussen Jake Paul en Gervonta “Tank” Davis gaat niet door. Netflix en promotor Most Valuable Promotions (MVP) hebben het evenement uitgesteld na de aanklacht tegen Davis wegens vermeend huiselijk geweld.
De match, oorspronkelijk gepland voor 14 november 2025 in het Kaseya Center in Miami, zou wereldwijd live op Netflix worden uitgezonden. Het platform bevestigt nu dat het onderzoek afwacht voordat het besluit of Davis überhaupt nog in aanmerking komt voor een toekomstig evenement.
Volgens Netflix blijft het plan bestaan om later dit jaar alsnog een boksevenement met Jake Paul als headliner uit te zenden.
De aanklacht tegen Davis werd op 30 oktober ingediend bij de rechtbank van Miami-Dade County, wat MVP ertoe bracht een intern onderzoek te starten. In een verklaring zegt Nakisa Bidarian, CEO van Most Valuable Promotions: “Ons team heeft nauw samengewerkt met alle betrokken partijen om deze situatie op een verantwoorde manier te benaderen. Hoewel we niet verdergaan met dit specifieke evenement, blijft ons plan om Jake Paul later dit jaar op Netflix te laten vechten.”
Bidarian bedankte Netflix, het Kaseya Center en het Seminole Hard Rock Hotel & Casino voor hun “professionele samenwerking” en gaf aan dat details over een nieuwe tegenstander, datum en locatie binnenkort volgen.
Netflix heeft via zijn officiële Tudum-pagina laten weten dat het evenement niet doorgaat “zoals gepland”, maar benadrukt dat het samen met MVP blijft werken aan een nieuwe datum.
Het besluit om de wedstrijd tijdelijk te schrappen komt kort na de bekendmaking van de civiele aanklacht tegen Davis, die ervan wordt beschuldigd een vrouw te hebben mishandeld in Miami. Hoewel Davis de aantijgingen ontkent, zegt Netflix de zaak serieus te nemen.
“Boxing fans need to wait just a little bit longer to see the sport’s biggest disrupter in the ring again,” schrijft journalist Michael Ehrlich op Tudum.
Jake Paul, inmiddels vijf jaar actief als profbokser, is een van de drijvende krachten achter de groei van entertainmentboksen. Zijn laatste gevecht — tegen Julio César Chávez Jr. in juli — eindigde in een overtuigende overwinning. Eerder brak hij records met zijn gevecht tegen Mike Tyson in 2024, waarmee Netflix officieel de wereld van live boksen betrad.
Netflix ziet in Jake Paul een publiekstrekker die sport en entertainment moeiteloos combineert. Volgens bronnen binnen MVP blijft Paul nauw betrokken bij de herplanning van het evenement.
De tijdelijke stopzetting laat zien hoe complex de relatie tussen sport en streaming is geworden.
Netflix wil groeien in live sportevenementen – van The Netflix Cup tot de Beyoncé Bowl – maar wil ook voorkomen dat controverses de merkwaarde schaden.
De beslissing om Jake Paul wél te behouden, maar Davis voorlopig te parkeren, past bij die strategie.
Het platform kiest duidelijk voor transparantie en risicobeheersing, zonder het sportsegment volledig te laten vallen.
De bokswedstrijd tussen Jake Paul en Gervonta Davis is niet geschrapt, maar on hold gezet totdat het onderzoek naar Davis is afgerond. Voor Netflix en MVP is het een lastig moment, maar ook een kans om te laten zien dat verantwoordelijkheid en entertainment hand in hand kunnen gaan. Jake Paul keert later dit jaar alsnog terug in de ring – opnieuw live op Netflix, met een nieuwe tegenstander.
Kort samengevat: