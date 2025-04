Dit is hoe bizar veel omzet Netflix heeft

Netflix heeft zijn prijzen de afgelopen jaren flink verhoogd en daar plukt het de vruchten van. De omzet van de streamingdienst steeg het afgelopen kwartaal naar maar liefst 10,5 miljard dollar. Hoeveel abonnees het precies heeft, daar doet het dit kwartaal geen uitspraken over. Het opmerkelijke is dat er nog meer groei in zit: Netflix verwacht nog meer geld binnen te harken door de prijsverhogingen.

Prijsverhogingen helpen Netflix

Streamingdiensten hebben de afgelopen jaren hun prijzen allemaal mondjesmaat verhoogd. Elk jaar steeds een beetje meer, zodat het vrij geleidelijk steeds verder omhoog gaat. Disney+ is bijvoorbeeld in een paar jaar tijd enorm gestegen, net als ViaPlay dat inmiddels zelfs de duurste van Nederland is. Netflix houdt het op zich redelijk bescheiden: je kunt kijken voor 9 euro per maand als je een Basic-abonnement gebruikt. Maar wil je op meerdere schermen tegelijk kunnen kijken, dan ga je al gauw naar Standard van 14 euro per maand of Premium (4K) voor zelfs 19 euro per maand.

Goedkoop is het dus zeker niet, maar zeker nu Netflix zo’n strijd heeft geleverd om accounts delen te verbieden, groeit het aantal abonnees wel. De kans is ook groot dat het recent weer is gegroeid, ondanks dat de streamingdienst daar ditmaal niets over zegt. In januari zei het er nog 300 miljoen te hebben. Het netto inkomen van de rode N was het afgelopen kwartaal in ieder geval 2,9 miljard dollar.