Lessen uit Netflix-serie Adolescence: digitale risico’s voor tieners

De Netflix-serie Adolescence werpt een confronterend licht op de impact van sociale media, cyberpesten en toxische online communities op tieners. In reactie hierop onderzoekt Kaspersky hoe ouders kinderen en tieners beter kunnen beschermen en ondersteunen in de digitale wereld. Niet alleen door hun toegang te reguleren, maar vooral door vertrouwen en digitale geletterdheid opnieuw op te bouwen.

Volgens onderzoek van Kaspersky krijgt 61 procent van de kinderen hun eerste digitale apparaat tussen de acht en twaalf jaar. Deze vroege aanraking is niet per se negatief. Digitale tools kunnen bijdragen aan het leren, creativiteit en sociale verbondenheid. Wat echter vaak ontbreekt, is een gerichte kennismaking met de onlinewereld, die past bij de emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind.

Ongefilterde content

Weten hoe je een smartphone of tablet moet gebruiken, is niet hetzelfde als weten hoe je deze veilig gebruikt. Het ontbreken van deze kennis en vaardigheid brengt aanzienlijke digitale risico’s met zich mee. Kinderen kunnen ongefilterd gewelddadige of expliciete content tegenkomen. Uit onderzoek van Kaspersky blijkt dat slechts 50% van de ouders regelmatig online veiligheid bespreekt, wat leidt tot belangrijke hiaten.

Emotionele schade

Bovendien kan cyberpesten, dat vaak plaatsvindt via privéchats of verdwijnende content, langdurige emotionele schade veroorzaken. Wanneer intimidatie onopgemerkt of onopgelost blijft, kunnen tieners verder in digitaal isolement raken, zowel van leeftijdsgenoten als van hun familie. Op zoek naar steun of een gevoel van verbondenheid, richten sommige tieners zich tot anonieme of niche online communities, waar schadelijke ideeën worden genormaliseerd en kwetsbaarheid gemakkelijk wordt uitgebuit, zoals gepresenteerd in Adolescence.