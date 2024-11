In Australië geen social media meer onder de 16 jaar

Reden voor Australië om er strenger op te zijn: 16 jaar en niet jonger. TikTok, Meta en Snapchat moeten nu gaan zorgen dat ze dit ook inregelen. Doen ze dit niet, of onvoldoende, dan riskeren deze bedrijven hoge boetes. Hier had Mark Zuckerberg al die decennia geleden toen hij Facebook startte op zijn universiteit als een leuk sociaal ‘experiment’ vast niet aan gedacht: dat hij zich uiteindelijk met dit soort dingen moest gaan bezighouden. Hij hield ook lang vast aan het idee dat Facebook een soort dorpsplein is en dat wie daar op een kistje wil gaan schreeuwen niet de verantwoordelijkheid is van Facebook.

Ouders of social media?

Je kunt het natuurlijk bij ouders neerleggen: moeten die precies weten waar hun kinderen en tieners mee bezig zijn? Dat wordt ze echter niet altijd makkelijk gemaakt. Op TikTok ben je niet welkom onder de 13 jaar, maar toch zijn er erg veel kinderen van zelfs een jaar of 5 die op de app te vinden zijn. Dat is niet gek: je kunt TikTok onder andere in de webbrowser bekijken zonder account. Een gateway waardoor kinderen toch aan papa en mama gaan vragen of zij geen account voor ze kunnen maken, zodat ze ook kunnen reageren op video’s die ze leuk vinden, of video’s kunnen opslaan om later terug te kijken. Veel ouders zijn ook gevoelig voor peer pressure: dat vriendinnetjes uit de klas het wel mogen, doet ze overstag gaan, omdat ze niet willen dat hun kind ‘achterloopt’.

Is het een goed idee om ook in Nederland sociale media een aangelegenheid te maken meer voor volwassenen? Waarschijnlijk wel. Kinderen hebben genoeg te leren op school en zijn druk met sporten en met vriendjes of vriendinnetjes afspreken: helemaal niet nodig om dan al steeds met die social media bezig te zijn. Hoewel de leeftijdscategorie wel een verschil maakt. Een kind van 15 is waarschijnlijk minder vatbaar voor bijvoorbeeld online predators, maar weer gevoeliger voor het ontwikkelen van een slecht zelfbeeld. De een zal dit betuttelend vinden, maar voor sommigen kan het een zegen zijn.