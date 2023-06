Interactief verhaal HelpMaya moet jongeren via WhatsApp helpen

Geweld, pesten, vooroordelen: het zijn allemaal zaken waar je als jongere mee te maken kunt krijgen (helaas ook als volwassene). Het is hierdoor fijn om wat weerbaarder te worden gemaakt en slimmer: wat doe je in bepaalde situaties? Hiervoor heeft Hack the Planet de handen ineengeslagen met gemeente Den Haag, WijkZ, Politie Den Haag, Wolfstreet en jongeren uit de regio Den Haag om HelpMaya te maken. Het is een spannend, interactief verhaal dat je kunt beleven door een appje te sturen via Helpmaya.nl .

Hack the Planet

De start-up Hack the Planet doet vaker welzijnsprojecten voor een goed doel en dit door ChatGPT geïnspireerde WhatsApp-verhaal is daar een goed voordeel van. Jongeren kunnen hiermee op interessante wijze aan het denken worden gezet over onderwerpen rondom mishandeling en andere zaken die soms lang onbesproken blijven. Zeker nu er steeds meer incidenten zijn waarbij jongeren elkaar met messen te lijf gaan is een reden om HelpMaya te starten. Het aantal minderjarige verdachten van messengeweld is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld.

In dit interactieve verhaal stuur je een bericht naar Maya, een fictief personage dat je vijf dagen lang meeneemt in haar leven. Ze stuurt je op willekeurige momenten een berichtje, een foto of een video en geeft daarbij een kijkje achter de schermen in haar leven. Afhankelijk van hoe jij reageert zal Maya’s verhaal veranderen, wat het allemaal nog wat spannender maakt. Het verhaal kan namelijk ook verkeerd aflopen. Dat kan omdat er een ChatGPT-integratie is gemaakt die automatisch een passende reactie geeft.