​Je kunt nu Whatsappen met WhatsApp zelf

Het klinkt een beetje vreemd: WhatsApp heeft na 14 jaar besloten om eens een eigen WhatsApp-account te maken. De dienst, die al in 2009 live ging, heeft nu een WhatsApp-account die iedereen kan volgen. Het is niet bedoeld voor klantenservice-gerelateerde zaken, maar je kunt er informatie op krijgen over updates.

Het is onduidelijk hoe WhatsApp het verder precies aanpakt. Kies je er als gebruiker zelf voor om WhatsApp te gaan volgen of krijgt iedereen het standaard opgelegd? In ieder geval heeft de messenger aangegeven dat je het account wel kunt blokkeren, als je niet op de lifehacks zit te wachten. Daarnaast is het ook mogelijk om het gesprek te archiveren.

WhatsApp is van plan om dit account te gebruiken als een nieuw kanaal om mensen op de hoogte te brengen van wat er nieuw is op de messenger. Dat doet het bij grote dingen ook wel middels pop-ups, maar dit is een iets directere manier waarop ook wat kleinere vernieuwingen kunnen worden uitgelicht.

Tips en tricks

Deze week verstuurde het account voor het eerst een bericht, schrijft WABetaInfo. Dat bericht had alles te maken met de manier waarop je berichten kunt laten verdwijnen. Een handige tip, van een functie die niet per se nieuw is. Dat is dan ook waar dit account voor is: even de lifehacks delen waar je in het normale gebruik van WhatsApp misschien iets minder snel aan zou denken.

Het is geen origineel idee van WhatsApp, want concurrenten zoals Viber en Telegram hebben dit al langer. Eens in de zoveel tijd word je weer even op een bestaande functie gewezen, of als er een interessante nieuwe functie is, dan daarop. WhatsApp heeft bijvoorbeeld recent nog besloten om het beheer van groepen makkelijker te maken. Maar ook geholpen bij het snel kunnen vinden van groepen op basis van met welke bekende je die groep deelt.