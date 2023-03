Groepsgesprekken op WhatsApp worden beter beheerbaar

WhatsApp zet de laatste tijd hoog in op groepsgesprekken. Het introduceerde bijvoorbeeld Community’s en heeft de groepsgrootte aanzienlijk verhoogd. Nu komen er twee nieuwe dingen bij, namelijk nieuwe mogelijkheden voor de beheerders van groepen in WhatsApp , maar ook voor gebruikers.

Community's en groepsbeheer

In een blog geeft WhatsApp aan dat het zich na de lancering van de Community’s graag wilde concentreren op het beheer van groepen. Groepen zijn op WhatsApp soms een zegen, soms een vloek. Zeker als je een groep hebt die heel actief is en heel groot, dan kan het allemaal wel eens teveel worden. Vandaag introduceert het twee nieuwe opties: de eerste is om het voor beheerders makkelijker te maken om te bepalen wie lid mag worden van een groep. De tweede heeft te maken met het individu en hoe je kunt zien of iemand bepaalde overeenkomstige groepen met je heeft.

Is je beste vriend je collega, maar ook deel van je vriendengroep? De kans is groot dat je samen in talloze WhatsApp-groepen zit. Maar welke? Je kon dat eerder al zien door in iemands profiel te kijken, maar nu wordt dat makkelijker gemaakt. Als je bijvoorbeeld even niet meer weet hoe die ene groep ook alweer heette, maar wel dat je vriend er ook inzit, dan kun je gewoon op zijn naam zoeken in de zoekbalk en zie je vanzelf in welke groepen jullie samen zitten.