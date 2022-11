​WhatsApp: Je kunt nu polls gebruiken en Communities opzetten

Het is nu mogelijk om polls te gebruiken in WhatsApp. Dat betekent dat je in een groepsgesprek een enquête kunt houden onder de mensen in die groep. Stel dat je een evenement organiseert zoals een barbecue en je wil weten of je vega, vis of vlees moet inslaan. Even een poll en iedereen kan aangeven wat hij of zij wil.

Communities is een iets ingewikkelder verhaal. Daarbij kun je afzonderlijke groepen samenbrengen binnen een community op een manier die voor jou persoonlijk werkt. Mensen krijgen dus als je een bericht stuurt en in die community zitten, allemaal dat bericht. Beheerders bepalen zelf welke groepen er binnen een bepaalde Community vallen. Daarnaast kun je met Communities makkelijker kleinere groepen maken, wat bijvoorbeeld handig is als binnen die Community een aantal mensen naar een bepaald evenement gaan en waarvan de logistieke afspraken niet per se interessant zijn voor de rest.

Zo’n poll kon je nu ook doen door mensen bijvoorbeeld met een bepaald icoontje op een bericht te laten reageren, maar een poll is toch net even duidelijker. Naast die polls komt WhatsApp met nog twee nieuwe, grote dingen: Communities en de mogelijkheid om videogesprekken te voeren met 32 mensen tegelijk. Dat is uiteraard nogal vol in je scherm, waardoor je niet iedereen tegelijk ziet. Daarnaast kun je nu ook groepsgesprekken starten met -houd je vast- 1024 gebruikers tegelijk. Een dolle boel.

Wil je het gebruiken, dan tik je op het tabblad ‘Nieuwe Community’ boven je chats op Android en onderaan op iOS. Van daaruit kun je een nieuwe community starten of bestaande groepen toevoegen. Als je eenmaal in een community zit, kun je schakelen tussen beschikbare groepen om de informatie te krijgen die je nodig hebt. Admins kunnen belangrijke updates naar iedereen in de community sturen.

De mogelijkheid om een Community aan te maken is al erg lang in ontwikkeling. Een jaar geleden schreven we al dat hij in de bèta-versie van WhatsApp voorbij kwam. WhatsApp schrijft er nu het volgende over: “Gemeenschappen zoals buurten, ouders op een school en werkplekken kunnen nu meerdere groepen samenbrengen onder één paraplu om groepsgesprekken op WhatsApp te organiseren.”

Strijd met Nextdoor

De berichten in Communities hebben end-to-end-encryptie en volgens Mark Zuckerberg was dat het belangrijkste bij het introduceren van deze mogelijkheid: het zou zelfs een niveau van privacy en veiligheid zijn dat geen enkele concurrent te bieden heeft. De berichtenapp zegt dat waarschijnlijk zo nadrukkelijk, omdat het met deze nieuwe functies flink in het vaarwater van onder andere Nextdoor en Discord is gaan zitten. Vooral Nextdoor is een populaire app voor buurtpreventie, waarbij het handig is dat er voor admins meerdere buurtpreventiegroepjes onder één grote paraplugroep hangen.

Het is bij ons nog niet op de smartphones gearriveerd, maar we zijn benieuwd of die Communities inderdaad een betere oplossing zijn dan alle losse groepsgesprekken. Wordt vervolgd.