​Groepception op WhatsApp: groepen maken binnen groepen

WhatsApp werkt mogelijk aan het kunnen aanmaken van groepen binnen groepen. Waarschijnlijk moeten we dat zien als een soort breakout-rooms in een presentatie. Het kan erg handig zijn wanneer je bijvoorbeeld in de groep gooit om naar een festival te gaan, maar niet iedereen binnen die groep ook daadwerkelijk kan en wil.

Het is wel mogelijk om dan toch nog andere mensen uit te nodigen in een kleinere groep, namelijk via een linkje. Ook binnen de Community-groepen worden de berichtjes voorzien van end-to-end-versleuteling. Dat betekent dat de berichten niet zomaar door hackers kunnen worden gelezen omdat ze zijn voorzien van encryptie wat dit onmogelijk maakt.

Er is in de broncode van de bètaversie van de app gevonden dat er een Community-functie komt. Deze functie maakt het mogelijk voor de beheerder van de groep om samen met andere medebeheerders een eigen groep te maken die afgesloten is voor de rest, zo schrijft WEBetaInfo . Het is dus eigenlijk vooral een functie voor de beheerders van de groep, die meer mogelijkheden krijgen om een groep in te delen.

Bètaversie

Al weten we nog niet of deze functie de bètaversie zal verlaten en ook daadwerkelijk wereldwijd zal worden uitgerold (laat staan wanneer), is het goed nieuws dat WhatsApp blijft vernieuwen. Tegelijkertijd is het de vraag of mensen zitten te wachten op makkelijkere manieren om groepen binnen groepen te maken. Het zorgt uiteindelijk immers voor nog meer groeps-chats en dat zijn helaas voor veel mensen een grote bron van ergernis in het gebruik van WhatsApp.

Een groep voor werk, een groep voor crypto, een groep over Formule 1, een groep waarin je vrienden een vakantie proberen te plannen, een familiegroep, nog een familiegroep… Groepen kunnen soms enorm druk zijn en het is een dagtaak om alles bij te houden. Muten kan wel, maar in sommige groepen kun je het niet maken om berichten te missen (of wil je het simpelweg zelf ook niet). Zou deze nieuwe optie niet juist zorgen voor nog meer groepen en drukte?

Het is bovendien de vraag hoe deze functie verder werkt, want dat kon uit de broncode niet helemaal worden opgemaakt. Hier zullen we waarschijnlijk later meer van horen.