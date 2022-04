Emoji-reacties op WhatsApp beschikbaar voor groepen

WhatsApp heeft het officieel aangekondigd: de mogelijkheid wordt uitgerold om een emoji op een bericht te plakken. Het lijkt vooralsnog alleen in groepen te kunnen, in plaats van dat het een apart chatbericht wordt waar iedereen weer een melding van krijgt. Hierbij kun je dus specifieker op een bepaald bericht een reactie achterlaten, en hoef je niet bang te zijn dat je per ongeluk een grappige smiley plaatst als iemand anders net met een slecht nieuws-bericht tussendoor is gekomen.

WhatsApp Communities Daarnaast is er ook groepception op WhatsApp. Het social medium introduceert ‘communities’, waarbij je kortgezegd groepen maakt van groepen. Het idee is dat je hierbij heel snel een groot aantal mensen van iets op de hoogte kunt stellen, zonder dat je alle groepen apart hoeft op te snorren. WhatsApp schrijft: “Communities op WhatsApp maken het mogelijk voor gebruikers om afzonderlijke groepen samen te brengen onder één overkoepelende ‘paraplu-groep’.” Denk bijvoorbeeld aan een middelbare school die 12 brugklasgroepen heeft. Wil de school aan iedereen tegelijk laten weten dat de boeken kunnen worden opgehaald, dan kan het gemakkelijk door een Community te maken van die 12 aparte WhatsApp-groepen per klas, toch in één keer iedereen bereiken.

Groepen informeren Privé kan natuurlijk ook. Het kan ook handig zijn als je bijvoorbeeld gaat trouwen om bijvoorbeeld de appgroep die je met je vriendengroep hebt in een Community te zetten met de groepsapp van de familie van je partner en met die van jezelf. Handig om algemene mededelingen zoals waar je kunt parkeren bij de venue of het doorsturen van de trouwfoto’s in één keer te doen. Zo’n Community bestaat uit één hoofdgroep en allemaal subgroepen. Wil je dus iets alleen aan een subgroep laten weten, dan kan dat ook. Het klinkt allemaal wat omslachtig: aparte Communities opzetten, maar uiteindelijk is het best handig: het zorgt er namelijk voor dat je zelf een bepaald bericht niet hoeft door te sturen of te kopiëren en je weet zeker dat je geen groepen mist. Wel is de kans groot dat dit vooral voor het bedrijfsleven interessant is, omdat je daar vaak in één keer met grote groepen mensen te maken hebt.

Grote bestanden delen Daarnaast komt WhatsApp met algemene vernieuwingen voor groepen (dus ook groepen buiten een Community). Berichten verwijderen wordt nu ook mogelijk in groepen. Op zich kan dat al door de persoon die de berichten stuurde, maar nu kunnen groepsbeheerders dit soort berichten ook verwijderen. Tot slot wordt het ook mogelijk om bestanden tot 2GB te delen, waardoor WeTransfer er in één keer een geduchte concurrent bij krijgt. Tot slot is het ook mogelijk om live-gesprekken te voeren met een aanzienlijk grotere groep mensen, namelijk 32 personen. Het is onduidelijk of deze vernieuwingen voor groepen ook naar gewone chats komen. Vooral die emoji-reactie is een veelgevraagde mogelijkheid die niet per se alleen op groepen van toepassing zou moeten zijn.