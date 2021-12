Nu ook reageren met emoji’s in Telegram

Telegram heeft op de valreep van 2021 de 12e update voor de chat-app uitgerold. Die brengt diverse nieuwe functies, waarvan de mogelijkheid om emoji’s te selecteren als reacties op een bericht het meeste opvalt. Je kunt dus, zonder dat je daarvoor een bericht hoeft te maken en versturen, op iemands chatbericht reageren met een ‘hartje’, ‘smiley’ of andere emoji.

Emoji-reacties, verborgen tekst en vertalen

Door één keer op het betreffende bericht te tikken kun je direct een duimpje geven. Het duimpje is overigens de default reactie. Dat kun je via de optie ‘Quick Reaction’ in het Chat-settings menu (Stickers and Emoji bij iOS) eventueel aanpassen. Om meer emoji-reacties te kunnen selecteren moet je je vinger iets langer op het bericht houden. Dan verschijnt een lijstje met geanimeerde emoji’s die je als reactie kunt sturen. Reacties staan altijd aan in privéchats. In groepen en kanalen beslissen de beheerders of ze reacties willen inschakelen en welke reactie-emoji beschikbaar zijn in de chat.

Nieuw is ook de ‘Spoiler Alert’ optie. Daarmee kun je bepaalde tekst in je bericht verbergen zodat die niet direct zichtbaar is voor de ontvangers. Pas als zij op de verborgen tekst tikken, wordt die zichtbaar.