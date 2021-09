​Telegram is niet meer gelimiteerd tot duizend mensen

Social medium Telegram heeft besloten het maximaal aantal kijkers te verwijderen van livestreams. Eerder was dat nog duizend kijkers, wat al een flink aantal is, maar zeker voor grotere influencers en livestreams over populaire onderwerpen is zelfs duizend te weinig. Gelukkig komt daar bij dezen dus een einde aan.



Telegram

Telegram schrijft dat vanaf nu iedereen kan meekijken met livestreams. “Onze vorige update maakte groepsvideogesprekken een krachtig hulpmiddel voor live-uitzendingen. Maar nu is hun publiek onbeperkt. Start een livestream in een kanaal of een videochat in een groep - beide ondersteunen nu een onbeperkt aantal kijkers. De kracht om je eigen tv-station te runnen is hier, in je zak.”

De update komt enorm snel na de laatste keer dat het aantal kijkers werd verhoogd: in juli ging de limiet naar duizend kijkers, maar nu maakt het social medium dus in een keer de grote sprong naar ongelimiteerd. Daarnaast kunnen per broadcast dertig mensen tegelijk hun beeld uitzenden. Alleen audio is ook mogelijk, zoals je kent van Clubhouse. Ook hier kunnen straks dus veel meer mensen naar luisteren.