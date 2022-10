​Videobellen op WhatsApp makkelijker door linkjes

Het wordt makkelijker om op WhatsApp een groepsgesprek te starten. Je kunt nu namelijk gemakkelijk een linkje aanmaken en delen met anderen. Het geldt voor zowel gesprekken via audio als gesprekken via video. Zo kun je je met één druk op de knop bij het gesprek voegen.

WhatsApp Klinkt weinig bijzonder, de mogelijkheid om een linkje te maken, toch heeft het wel degelijk een zeer positieve invloed op je gebruikerservaring van WhatsApp, als je de app tenminste regelmatig gebruikt om te videobellen of gewoon te bellen. Het voordeel van bellen via WhatsApp is dat je geen belkosten krijgt, omdat je telefoneert over het internet. Bovendien hoeven je WhatsApp-contacten geen aparte apps zoals Teams of Zoom te downloaden om zich bij de videocall te voegen.

AndroidPolice schrijft dat de in september aangekondigde mogelijkheid nu naar iedereen met een WhatsApp-account komt. Het klinkt als een heel logische mogelijkheid, wat mede komt omdat je bijvoorbeeld in Google Meet al heel lang even snel een linkje kunt aanmaken. Zelfs als je niet eens een meeting hebt gepland, dan kun je gewoon direct naar Google Meet gaan en een linkje aanmaken om direct een videomeeting te starten. Apple heeft eenzelfde functie niet lang geleden aan FaceTime toegevoegd.

Bellink maken Zoiets gebeurt nu dus ook op WhatsApp. Het voordeel is dat je dan niet per se de contactgegevens van iemand anders nodig hebt. Iemand kan gewoon direct aansluiten bij het gesprek, zolang hij of zij maar de link heeft. Je hoeft dus ook niet voor één call een heel groepsgesprek aan te maken, wat altijd wat extra tijd kost. De link is beschikbaar buiten WhatsApp, dus wil je hem op je social media zetten of e-mailen, dan kan dat ook. Wel is het goed om te weten dat er nog steeds een limiet zit op het aantal deelnemers, namelijk 32 deelnemers. Al denkt WhatsApp er de laatste tijd steeds vaker over om groepen steeds groter te kunnen maken, dus wie weet heeft dat binnenkort ook effect op de videobellende groepen. Aan de andere kant is met zoveel mensen tegelijk bellen waarschijnlijk te chaotisch.

Nieuwe gesprekslink Wil je een link gebruiken, dan kun je dat doen als je de meest recente versie van WhatsApp op je telefoon hebt geïnstalleerd. Ga dan op een Android-telefoon rechtsbovenin naar ‘Gesprekken’ en dan ‘Nieuwe gesprekslink’. Op een iPhone kun je onderin naar ‘Gesprekken’ en dan het telefoontje met de plus voor de ‘Nieuwe gesprekslink’. Handig dat WhatsApp nu met deze functie komt, want we zijn met zijn allen nog steeds aan het uitvogelen hoe dat hybride werken nu precies werkt.