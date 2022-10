Oh nee: WhatsApp test groepsgesprekken met meer dan 1.000 man

Heb je wel eens een gesprek gehad met 1.023 mensen tegelijk? Met 30 mensen tegelijk kan al een uitdaging zijn. Nu hoeft natuurlijk bij een groepsgesprek op WhatsApp zeker niet iedereen constant te reageren , maar hoe groter de groep, des te groter is de kans dat je wel degelijk allerlei gekakel door elkaar krijgt. En toch is WhatsApp ermee bezig: het zou chatten met 1.024 mensen in één groep mogelijk willen maken.

Groepsgesprekken op WhatsApp

De chat-app heeft nog niet officieel aangekondigd dat er zo’n gigagroepsmodus aankomt, maar de mensen van WABetaInfo schrijven het en die hebben het zelden bij het verkeerde eind. In een nieuwe testvariant van de app is te zien dat we in de toekomst waarschijnlijk met zulke grote groepen tegelijk kunnen kunnen chatten. Het is niet per se heel anders dan anders: het enige verschil is dat je bij het aanmaken van een groepsgesprek straks een veel hoger maximum aantal deelnemers hebt dan ooit tevoren.

We kunnen nu ook al vrij grote groepsgesprekken aanmaken van maar liefst 512 deelnemers. Dat is al een kippenhok, maar WhatsApp zou dat aantal graag willen verdubbelen. Blijkbaar is er enthousiast gereageerd toen afgelopen juni het maximum van 256 naar 512 deelnemers werd verhoogd. Het klinkt niet per se heel handig: straks word je door spammers in allerlei groepsgesprekken gegooid waarin dan bijvoorbeeld spam wordt verspreid.