​WhatsApp: je kunt nu veel grotere groepsgesprekken maken

Grotere groepsgesprekken

Het zat er al een tijdje aan te komen dat de groepsgesprekken in deelnemersaantallen zouden worden uitgebreid, maar nu is het zo ver. Hierdoor kun je meteen flinke groepen aanmaken: meer dan 500 man. WABetaInfo laat weten dat de functie duidelijk uit de testversie is, nadat het de functie eerst al spotte in tests.

WhatsApp heeft laatst ook al een grote nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd in gesprekken, die vooral in groepsgesprekken goed van pas komt. We hebben het over de emojireacties, waarbij je op een specifiek bericht een emoji kunt zetten in plaats van dat je weer een aparte emoji plaatst in het gesprek als reactie onder de reactie. De ervaring is dat dat namelijk wel eens misgaat en het onduidelijk is waar je op reageert. Die onduidelijkheid is nu uit de weg geruimd.