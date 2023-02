WhatsApp gaat je spraakberichten uittypen

Spraakbericht naar tekst

Soms heb jij geen zin om te typen, maar heeft de persoon waarmee je appt weer geen mogelijkheid om te luisteren naar je spraakbericht. Het is daarom handig dat er nu een tussenvorm komt. Jij kunt spreken, maar WhatsApp schrijft je gepraat dan uit. Zo kan de ander lezen wat je zegt. Het is bepaald niet nieuw in de wereld van messengers, want Telegram had het al, maar het is goed dat WhatsApp hier nu ook aan werkt.

Natuurlijk valt of staat een optie als deze met de transcribeerkracht van de app. En ja, waarschijnlijk werkt die in het Engels net even beter dan in het Nederlands. Iedereen die wel eens Google Translate of YouTube heeft gebruikt in het Nederlands, die weet dat dat vaak nog een grote uitdaging is. Vaak maakt hij er de gekste dingen van. Aan de andere kant kan dat ook leuk zijn. Bovendien staat het audiobericht er wel bij, dus mocht je toch even willen luisteren of die persoon echt ‘ik pan er geen pan pan’ zei, of toch wel ‘ik snap er geen bal van’, dan kun je het ‘bewijs’ er even bijhalen.