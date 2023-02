​WhatsApp: voicebericht nu mogelijk als statusupdate

WhatsApp maakt het nu mogelijk om een voicebericht als statusupdate in te stellen. Het is één van de nieuwe tools die het introduceert op deze Safer Internet Day. Je kunt om je privacy te waarborgen nu bijvoorbeeld kiezen wie je statusupdate mag zien. Dat is zelfs per contactpersoon in te stellen, waardoor je precies je ex of je manager kunt uitsluiten van jouw beschonken escapades, of andere uitspattingen.

WhatsApp-status Net als je persoonlijke gesprekken op WhatsApp, is ook de WhatsApp-status onderhevig aan end-to-end-encryptie zodat je informatie privé en beveiligd kunt delen, zegt WhatsApp. Die statusupdates op WhatsApp lijken verder vooral op Instagram-stories. Je kunt zien dat iemand er een heeft door het nieuwe, gekleurde randje om iemands profielfoto of door ‘ouderwets’ naar ‘status’ te gaan in het homescherm van de messenger-app. Je kunt zelf ook een statusupdate maken, namelijk door naar ‘Status’ te gaan, en dan ‘Tik om een statusupdate toe te voegen’. Je kunt dan kiezen voor een foto of video. Je kunt vervolgens op de foto tekenen, typen en stickers toevoegen. Daarna deel je hem ofwel met iedereen, of met alle contacten behalve (en dan kiezen wie niet) of ‘alleen delen met’ (en dan kiezen met wie wel).

Spraakbericht als statusupdate Een statusupdate lijkt dus veel op een Instagram-story (en staat er ook 24 uur voor hij weer verdwijnt), maar dan iets minder uitgebreid (je kunt er bijvoorbeeld geen muziek aan toevoegen). Wel is het nu mogelijk om een spraakbericht als statusupdate in te stellen, wat op Instagram weer niet kan. Dat spraakbericht mag maximaal 30 seconden duren en het scheelt je weer het nodige tikwerk. Daarnaast wordt reageren makkelijker gemaakt. WhatsApp schrijft: “We voegen statusreacties toe om snel en eenvoudig te kunnen reageren op statusupdates van je vrienden en contacten. Dit was de belangrijkste functie die gebruikers wilden, na de lancering van Reacties vorig jaar. Je kunt nu snel op elke status reageren door omhoog te vegen en op een van de acht emoji te tikken. Je kunt natuurlijk nog steeds op een status reageren met tekst, een spraakbericht, stickers en meer.”

Safer Internet Day Als je trouwens een link in je statusupdate zet, dan wordt er automatisch een voorproefje aan toegevoegd van wat er te zien is. Dat ken je al uit de gewone gesprekken op WhatsApp, maar dat komt nu dus ook naar de statusupdate. Ook dat is iets veiliger, want het geeft mensen een beter beeld van waarop ze gaan klikken. Veel vernieuwingen voor de status-update, die in 2017 werd geïntroduceerd op WhatsApp. Zeker het kunnen gebruiken van spraakberichten in statusupdates is leuk. Spraakberichten zijn namelijk extreem populair: volgens WhatsApp worden er dagelijks 7 miljard (!) verstuurd. Het is niet alleen handig omdat je niet hoeft te typen, het is ook een goede manier om je emotie over te laten komen. Iets wat in tekst nog wel eens verloren gaat. Alle bovenstaande opties komen de komende paar weken naar WhatsApp, maar de kans is groot dat je ze nu al hebt. Handig als je alleen bepaalde vrienden een bepaalde status wil laten raadplegen. Veel plezier!