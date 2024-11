Worden sociale media straks net zoals drank?

Het is een interessante om over na te denken: wat als we ook in Nederland een verbod krijgen op sociale media tot 16 jaar? Wat zou dat bijvoorbeeld betekenen voor het gebruik van de mobiele telefoon door jongeren? Wat zou het betekenen voor het onderhouden van sociale contacten? Is bovendien WhatsApp dan nog wel mogelijk? Dat is weliswaar minder openbaar als een sociaal netwerk, het wordt wel degelijk als een sociale app gezien. We verwachten dat het hier echt gaat om Instagram, Snapchat en TikTok, al is het de vraag welk bedrijf dan straks het eerst opstaat en met een soort alternatief komt dat wel precies in de mazen in de wet springt.

Leeftijdsgrens voor TikTok

In ieder geval willen ze het in Australië vrij streng aanpakken: je mag niet op sociale media als je onder de 16 bent, ook niet als je ouders je wel toestemming geven. Of dat er ook echt doorheen komt, is nog afwachten: het is nog een voorstel. In ieder geval denkt de overheid ook niet dat er een overgang moet zijn: het is gewoon van de ene op de andere dag dan over en uit voor iedereen onder de 16. Wat er dan met hun accounts gebeurt is onduidelijk: gaan die op pauze, worden die gesloten? Dat laatste lijkt wel heel hard. Aan de andere kant kan iemand op die manier nog een extra reden hebben om de wet te omzeilen.

Mocht je in Australië wonen, reken dan niet op veel coulantie van de overheid. Het geeft aan dat het voor zowel TikTok, Snapchat of Instagram ooit mogelijk zal zijn om veilig te worden gemaakt voor kinderen. Dat is dan ook de reden voor de overheid om te zeggen: tot hier en niet verder. Of eigenlijk: tot over een jaar en dan niet verder, want het zou wel pas gaan om een verbod dat een jaar nadat het voorstel wordt aangenomen dan ingaat. De reden dat de overheid het niet bij ouders wil neerleggen is dat er hiermee een oneerlijke situatie wordt gecreëerd waarin ouders zich mogelijk gedwongen voelen om het wel toe te laten voor het kind, wanneer het bij andere kinderen ook wordt toegelaten.