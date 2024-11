Mag er straks nog wel reclame worden gemaakt voor vliegen?

Het idee dat je in een abri een levensgrote poster ziet hangen van een cowboy met een sigaret aan zijn lippen, dat is niet meer voor te stellen. Reclame maken voor roken is uit den boze, want iedereen weet toch hoe slecht het is? Maar er zijn natuurlijk meer dingen slecht en dat is nu het onderwerp van gesprek in Den Haag. De gemeente daar wil meerdere onderwerpen weren van reclame in de openbare ruimte, waaronder vliegvakanties.

Reclame voor vliegreizen

Het is een heikel punt, die vliegvakanties. Niemand zal zeggen dat vliegen goed is voor het milieu, maar om reclameposters met daarop vliegtuigen helemaal te verbieden gaat veel mensen te ver. De reiswereld spreekt van beleid dat in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting. Er speelt echter iets groters: er is heel veel grijs gebied.

Mag je ook in letters zonder afbeeldingen geen reclame meer maken voor bijvoorbeeld Australië of de Verenigde Staten, omdat je daar eigenlijk altijd wel naartoe vliegt in plaats van een ander vervoersmiddel te kunnen gebruiken? En hoe zit het bijvoorbeeld met een LEGO-vliegtuig, mag dat ook niet meer op reclameposters?