De veiligheidsinstructie in het vliegtuig kan een stuk beter

Je mag de stewardessen niet filmen terwijl ze het doen, je krijgt soms alleen maar een heel houterig filmpje te zien en je moet toch kijken, want in elk vliegtuig zouden de veiligheidsinstructies weer net even anders kunnen zijn. Als de instructies zo waren als die van de Japanse vliegmaatschappij ANA, dan zouden veel meer mensen opletten.

Pokémon in het vliegtuig

De vliegmaatschappij heeft namelijk de hulp ingeschakeld van Pokémon en dat is uitzonderlijk schattig. Pikachu, Jigglypuff en Psyduck maken hun opwachting in de veiligheidsvideo, die we inmiddels al meerdere malen hebben gekeken terwijl we gewoon thuis op de bank zitten. Het blijft leuk. Er komen ook veel andere Pokémon in de video voor en alleen al checken welke je allemaal kent en of je ze wel hebt gezien is al tof. Hoewel, het gaat natuurlijk vooral om de veiligheidsinstructies natuurlijk.

Veiligheidsinstructies in het vliegtuig

Een heel passende video voor een Japans bedrijf, maar dat doet ons wel bedenken: wat zou KLM bijvoorbeeld kunnen kiezen? Dat moet dan toch haast wel Nijntje Pluis zijn. Het personage van Dick Bruna zou ook zeer geschikt zijn om te vertellen dat je je gordel om moet doen, wat er gebeurt als er een evacuatie nodig is, enzovoort. We vragen ons wel af of Pikachu zelf niet de grootste veiligheidsproblemen zal geven: niet alle vliegtuigen gedijen even goed bij een flinke portie bliksem.