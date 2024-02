​5 tips om goedkoop een vlucht te boeken

Inmiddels weten we dat 9 maanden van tevoren op dinsdag boeken echt niet per se de goedkoopste manier is om aan een vliegticket te komen. Ook zou het niet helpen om je cookies te verwijderen. Vliegen wordt echter mede door belastingen steeds duurder. Hoe kom je toch nog aan een betaalbare vlucht?



Rekentrucs en algoritmes



Er zijn weinig zaken zo mysterieus als de prijzen van vliegtuigstoelen. Daar gaan ook allerlei slimme rekentrucs en algoritmes mee aan de slag, om te zorgen dat mensen die dure stoelen boeken (vaak vrij last minute), compenseren voor mensen die goedkope tickets boeken. Tegelijkertijd doen er ook veel wilde verhalen de ronde over welk moment je het beste kunt boeken en welke trucs vliegmaatschappijen allemaal uithalen om je toch niet de goedkoopste prijs te geven. Natuurlijk is het slim om die trucs te weten, zoals het feit dat veel tickets erg uitgekleed zijn en er vaak nog servicekosten en bagagekosten bij komen kijken, plus de kosten om een stoel te kunnen kiezen.

Het kan vrij stressvol zijn om een vliegticket te boeken: zo erg, dat je soms die wens om goedkoop te vliegen maar uit het raam gooit. Het kan immers een flinke studie worden waarbij allerlei vergelijkingen moeten worden gedaan, keuzes worden gemaakt en dat is als je alleen reist al gaande, laat staan als je met meerdere mensen op pad gaat. Soms zeg je dan te snel ‘oke, we doen het’, omdat je gewoon je stoel zeker wil stellen. Dat terwijl je eigenlijk denkt dat het goedkoper of beter kon. Met de onderstaande tips kun je hopelijk zonder te veel druk toch nog een vliegticket kopen waarvan de prijs je blij maakt.

1. Overweeg een andere bestemming

Stel dat je naar Cannes wil reizen: is het dan echt zo nodig om naar Nice te vliegen? Misschien is het wel veel goedkoper om naar Marseille te gaan. Het is iets verder weg, maar misschien is er een bus of een huurauto die je ook makkelijk naar Nice brengt. Sterker nog: wie weet kun je én goedkoper vliegen op Marseille, én is je huurauto ook goedkoper omdat die plaats nu eenmaal groter is dus meer opties biedt. Je eindbestemming hoeft niet te veranderen, maar misschien wel je vliegbestemming.

2. Boek twee enkeltjes

Het is natuurlijk sneller bij elkaar geklikt, een retour, maar in veel gevallen zijn vaak twee enkele reizen goedkoper. Misschien is het zelfs goedkoper om met de ene vliegmaatschappij heen te vliegen en met de andere terug. Het is altijd de moeite waard om het tenminste even te proberen: kijken of er een verschil in prijs zit tussen het retour en de enkeltjes. Die eerste cocktail die je drinkt als je aankomt smaakt toch een stuk lekkerder als je weet dat je die betaalt door simpel een vergelijking te maken.

3. Gebruik een ticketscanner

Je kunt voor een vlucht naar Londen natuurlijk eerst naar KLM gaan en dan kijken bij Transavia of Easyjet of die naar Londen vliegen, maar dat kan makkelijker. Je kunt een website gebruiken die voor jou de tickets van allerlei verschillende vliegmaatschappijen naast elkaar legt. Zo zie je snel welke luchtvaartmaatschappij er op een goed moment naar Londen gaat, maar ook welke kosten daaraan verbonden zijn. Die vergelijking hoef je dan zelf niet helemaal te maken, dat wordt voor je gedaan.

4. Stel een Flight Alert in

Weet je al waar je heen wil en wanneer, maar heb je geen zin om elke dag weer in te loggen om te kijken of die prijs al wat omlaag is gegaan? Laat computers hun werk doen. Door een Flight Alert in te stellen krijg je vanzelf een melding als een vlucht een prijs is die jouw mond omhoog doet krullen. Dit is hoe het werkt: je kiest wat je bestemming is, je kiest welke prijs de vlucht maximaal mag hebben en je vult je mailadres in, waarop je dan de melding krijgt. Stel dus dat een vliegmaatschappij zijn prijzen omlaag doet, dan weet je dat veel sneller dan als je zelf gaat kijken.

5. Check de Error Fares

Op een website als vliegennaar.nl is er bijvoorbeeld iets dat Error Fares heet. Dat zijn deals die te mooi lijken om waar te zijn, maar dat niet zijn. Vaak zijn dit pakketreizen waarvan bepaalde reismaatschappijen dan vanaf moeten komen, waardoor ze deze voor een bodemprijs aanbieden. Zo’n Error Fare-detail zorgt dat je voor een lage prijs een ticketdeal of pakketreis kunt boeken voor een heel lage prijs. Je weet wel, een deal waarbij je op verjaardagen aan mensen vertelt hoe laag het was, waarbij monden openvallen van verbazing en waarbij iedereen gelijk wil weten hoe en waar je zoiets op de kop tikte. Ga nu zelf op onderzoek uit!. Succes met boeken, en een goede reis.