LEGO komt met een luchtvaarticoon: een gigantische Concorde

De een heeft vliegschaamte, de ander niet, maar LEGO introduceert een heel nieuwe variant vliegschaamte: het komt met een gigantische Concorde die maar liefst 43 centimeter in spanwijdte is en ruim een meter lang (105 centimeter om precies te zijn). Het gevaarte kost ongeveer net zoveel als een retourtje naar IJsland of een treinkaartje naar Londen, als je het liever duurzamer aanpakt.

LEGO Concorde Het gaat om een LEGO Icons-set en dat zijn vaak wat luxere sets. 10318 Concorde zal niet iedereen aanspreken: het is een vrij dun, wit apparaat, maar hij staat wel voor een heleboel technologische ontwikkeling en wetenschappelijk vooruitgang. Het is een supersonisch passagiersvliegtuig en de LEGO-set is gebaseerd op de allereerste: die van Aérospatiale en BAe die in 1976 voor het eerst vloog. Het is inmiddels twintig jaar geleden dat er voor het laatst een Concorde (wat ook wel 'eendracht' betekent) opsteeg. Dat was een iconisch moment: uiteindelijk zouden er maar 20 toestellen van worden gebouwd. Het was een Frans-Brits project en er werd vooral door beide regeringen veel geld ingestoken om deze bijzondere manier van vliegen mogelijk te maken. Heel nobel, maar het bleek juist een project dat meer problemen tussen de twee veroorzaakte dan dat het echt voor eendracht stond. Maar goed, het is uiteindelijk qua technologische ontwikkeling wel een paradepaardje geweest: Supersonisch vliegen betekent dat het vliegen sneller gaat dan het geluid: je vliegt dus door de geluidsbarrière heen. Maar ook weer niet een perfect paradepaardje: je weet hoe een straaljager klinkt wanneer dat gebeurt: de Concorde was ook zo lawaaimaker.

Ups en downs Concorde kon tot 18 kilometer hoog vliegen en maar liefst 2,04 mach snel gaan (tweemaal zo snel als het geluid). Dat betekende dat je in nog geen 3 uur van Londen naar New York vloog. Op zich dus een heel goed idee, ware het niet dat de apparaten zeer milieu-onvriendelijk waren en er in 2000 een tragedie gebeurde: er ging een Concorde neer waarbij 113 mensen omkwamen. Mensen vertrouwden toen de Concorde niet meer zo goed, en toen 9/11 daar nog bovenop kwam was de hele luchtvaart een tijd bij veel mensen in de ban. Concorde overleefde dat niet, naast dat de vliegtuigen hoge onderhoudskosten kenden. Het heeft letterlijk en figuurlijk zijn ups en zijn downs gehad, maar geldt nog steeds als een van de meest bijzondere luchtvaartprojecten allertijden. Het leukste aan de LEGO-set van dit legendarische vliegtuig is dat er is nagedacht over een leuk mechanisme in de set. Het mag dan zeker geen LEGO-set zijn om flink mee te gaan spelen: het is er wel eentje die een extraatje heeft, namelijk een in-en-uit-klapbaar landingsgestel. Daarnaast mag natuurlijk de opvallende neus van dit technische hoogstandje niet ontbreken.

Supersonisch vliegen Denk trouwens vooral niet dat supersonisch vliegen met de laatste vlucht van de Concorde helemaal in vergetelheid is geraakt: we zijn er juist meer mee bezig dan ooit. Zo heeft NASA een heel stil exemplaar in ontwikkeling, en er wordt ook druk gewerkt aan nieuwe manieren om passagiers op de supersonische manier te vervoeren. Bovendien was de Concorde niet heilig: hij was niet bepaald milieuvriendelijk, maakte heel veel herrie en erg duur. Dus ja, eigenlijk is dit van LEGO een koopje: hij is stil, gaat veel langer mee en is daardoor wat duurzamer dan het echt vliegende exemplaar. Het aantal steentjes is 2083 stuks en het geheel kost 199,99 euro. Wie de designer is, dat is onbekend. Mini-figures hoef je niet te verwachten bij deze set, maar dat is ook niet gebruikelijk bij de Icons. Het apparaat verschijnt 4 september voor VIP-leden en 7 september voor iedereen.