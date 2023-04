​TU Delft-studenten AeroDelft bouwen waterstofvliegtuig met KLM

KLM is bezig met de bouw van een waterstofvliegtuig. Het gaat om een klein exemplaar waar de studenten van AeroDelft (een 50-koppen tellend studentenorganisatie van TU Delft) aan werken in samenwerking met de luchtvaartmaatschappij. Het hoopt hiermee nieuwe inzichten te krijgen in hoe we duurzamer kunnen vliegen, namelijk door waterstof te gebruiken in plaats van kerosine.

Om het gebruik van kerosine terug te dringen, wordt er flink gewerkt aan andere manieren om te vliegen. Elektrisch vliegen wordt weleens genoemd, maar die ontwikkelingen gaan langzaam. Met waterstofvliegen wordt nog wel eens een succes geboekt, al moet daar ten eerste vaak alsnog kerosine aan te pas komen voor de start en neemt dat waterstof zoveel ruimte in, dat het voor een groot personenvliegtuig nu nog ondenkbaar is. Hopelijk kunnen de inspanningen van AeroDelft en KLM daar verandering in brengen.

Kerosine is enorm milieuvervuilend. Het is een fossiele brandstof die bij verbranding zowel broeikasgassen als fijnstof en ultrafijnstof verspreidt. Niet alleen slecht voor onze aarde, maar ook voor de longen. In 2018 werd er 13 miljard kilo CO2 uitgestoten door de luchtvaartsector. Niet over de hele wereld, maar alleen in Nederland. Het gaat dan om alle vluchten die vanuit Nederland zijn vertrokken.

Phoenix Full-Scale

Het plan is om binnen Project Phoenix een drone te ontwikkelen en een bemand vliegtuig. De drone heet Phoenix-prototype en het bemande vliegtuig de Phoenix Full-Scale. De drone werkt op basis van een elektrische motor die in gang wordt gebracht met vloeibare waterstof en heeft zelfs zijn eerste vlucht al gehad. Zo kon er worden getest of het kon vliegen en of het bestuurd kon worden. Het is vervolgens de bedoeling dat de Phoenix Full Scale in 2024 gaat vliegen met waterstof in gasvorm. In 2025 wordt dat op vloeibare waterstof.

KLM en Aerodelft willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Ze vinden beide dat het innoveren van de luchtvaartsector van groot belang is. Heel erg stelling over het milieu nemen beide niet echt, maar aan de andere kant is het voor de hand liggend: we weten dat vliegen één van de grootste vervuilende activiteiten is van onze mensheid. De twee organisaties willen graag meedenken over certificering en regelgeving op dit gebied. AeroDelft wil bewijzen dat waterstof een alternatief is voor conventionele brandstoffen in de luchtvaart en is blij dat een grote speler als het Nederlandse KLM daarbij wil helpen.