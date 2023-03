Hoe ver zijn we nu met duurzaam vliegen?

De opwarming van de aarde, duurzaamheid, CO2-uitstoot. Niemand praat er graag over, maar het is wel belangrijk. Want: juist als we het op de kaart zetten, dan zijn we er meer mee bezig en kan er hopelijk sneller een oplossing komen. Bijvoorbeeld voor duurzamer vliegen. Hoe ver staat het daar nu mee?

Vliegschaamte Het is één van de grootste uitstootveroorzakers: vliegen. Hoewel de cijfers over hoe slecht het nu echt is niet altijd op één lijn zitten, is wel één ding zeker: goed voor de natuur is het in ieder geval niet. Mensen zijn zich daar grotendeels van bewust en sommigen schamen zich zelfs als ze het vliegtuig pakken. Hoe zit het met andere oplossing: als we ook vliegtuigen kunnen laten zweven, dan is er toch heel makkelijk een veel duurzamere oplossing te bedenken? Zo makkelijk is dat helaas niet. Duurzaamheid is belangrijk, maar veiligheid is belangrijker. Rond gaan vliegen met een soort ‘bom’ aan waterstof, dat is waarschijnlijk niet verstandig. Bovendien blijkt dat er ook bij het vliegen op waterstof nog steeds wel wat kerosine nodig is en dat die waterstofopslag zo gigantisch is, dat er ineens een stuk minder mensen in een vliegtuig zouden passen. Het kan zeker voor kortere, minder drukke stukken een optie zijn, maar voor het ‘grote’ vliegen niet.

Duurzaam vliegen Toch is het wel goed dat er aan allerlei technologie en oplossingen wordt gewerkt. Sowieso zijn er wereldwijd tientallen startups en steeds vaker ook luchtvaartmaatschappijen bezig met het verduurzamen van vliegen. Hoe zit het bijvoorbeeld met elektrisch vliegen? Dit wordt vaak gezien als het beste alternatief voor gewoon vliegen. Nou, even een vliegtuig bouwen, electromotoren, en klaar, toch? Helaas, die vlieger gaat niet op. Ten eerste is het niet mogelijk om lange vluchten te doen met dit soort vliegtuigen: je kunt tot 1.500 kilometer elektrisch vliegen, maar verder gaat echt niet lukken. Er is wel een vliegtuig genaamd e-Genius geweest die met een topsnelheid van 225 kilometer per uur zo’n 4 kilometer hoog vloog. Echter was dat slechts een tweezitter. Toch zijn we hoopvol: het vliegtuig vloog een kleine 300 kilometer en zorgde daarbij voor 0 uitstoot. En de kosten voor het vliegen? De energie die het gebruikte schijnt maar 11 euro te zijn geweest: dat is bijna niet voor te stellen.

Elektrisch vliegen Is het de toekomst om dan maar niet meer in gigantische vliegtuigen te vliegen, maar alleen nog in kleintjes? Het wordt erg moeilijk om dan heel ver te reizen, dus waarschijnlijk zullen die grote luchtschepen echt nog wel blijven bestaan en is het een flinke uitdaging om die dan emissievrij te kunnen laten vliegen. Toch hoeven we het niet somber in te zien: experts verwachten dat die kleine elektrische vliegtuigen over 20 jaar vrij normaal zijn. En er wordt nu eenmaal heel veel op kleine afstanden gevlogen, wat al enorm kan schelen in uitstoot. Men verwacht dat de elektrische vliegtuigindustrie in 2035 zo’n 22 miljard dollar waard is. Verdere vliegtuigen zullen nog heel lang op zich laten wachten. Dat komt niet alleen door het niet kunnen vinden van de beste oplossing, omdat elektrische batterijen nu eenmaal maar zo groot zijn. Maar ook omdat het krijgen van toestemming om commercieel met zo’n vliegtuig te kunnen vliegen enorm moeilijk is en waarschijnlijk jaren in beslag neemt. En dan moeten de luchtvaartmaatschappijen nog hun vloot gaan inwisselen voor een elektrische vloot. Nu zullen er waarschijnlijk daarbij ook een soort startups komen die dan op een Uber-achtige manier elektrische vluchten aanbieden, maar voordat de traditionele vliegindustrie om is, zal echt nog wel veel tijd in beslag nemen.

Biobrandstof Er is echter nog één oplossing, al zal die waarschijnlijk niet zorgen voor een uitstoot van 0. We hebben het dan over duurzame biobrandstof. Er zou hiervoor al een doorbraak zijn door Etihad Airways en Khalifa University, die duurzame biobrandstof hebben gemaakt met behulp van zout-tolerante planten in zeewater. De reductie kan enorm groot zijn: wel 80 procent aan broeikasgassen minder, vergeleken bij gewone kerosine. Het is dan ook die brandstof waarop hoog wordt ingezet, zeker omdat dat ook kan helpen op lange vluchten met grote vliegtuigen. Nu moet alleen nog worden gezorgd dat de productie omhoog gaat en dat het minder gaat kosten. Duurzame brandstof kost drie keer zoveel als kerosine en waar er 300 miljoen ton van nodig is, wordt er momenteel slechts 200.000 ton geproduceerd. Toch maakt het hoopvol: we kunnen straks korte vluchten niet alleen met treinen oplossen, maar hopelijk ook met elektrische vliegtuigen. Voor de grote trips pakken we dan een vliegtuig op biobrandstrof. Maar: voor het zover is, moeten er nog veel hordes worden genomen, en komen er misschien wel allerlei hordelopers bij die met een goed idee veel meer hordes tegelijk kunnen overleven. We hopen het.