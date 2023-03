Geslaagde testvlucht voor grootste vliegtuig op waterstof

Het grootste waterstofvliegtuig dat we op deze planeet rijk zijn heeft zijn eerste succesvolle testvlucht van een kwartier voltooid. Een kwartier is niet lang, maar het is vooral belangrijk om te zien hoe het werkt met stijgen en landen: de rest van de vlucht zal het vliegtuig waarschijnlijk wat minder waterstof nodig hebben om voort te bewegen.

Vliegtuig op waterstof

Waterstof is een bijzonder goedje. Het is extreem explosief, wat het een wat griezelig scenario maakt voor vliegen. Tegelijkertijd heeft het ontzettend veel ruimte nodig, omdat je er heel veel van nodig hebt. Zo ook dit aangepaste Dash-8 vliegtuig. De helft van het vliegtuig was beslagen door waterstof en dat was slechts voor een kwartier vliegen. Als je langere vluchten wil doen, dan heeft die stof dus nog meer ruimte nodig: blijft er dan nog wel genoeg ruimte over voor passagiers? Misschien komen vliegtuigen er wel heel anders uit te zien als we de waterstofplannen doorzetten.

Deze Dash-8 heeft ruimte voor 40 man. Het bedrijf Universal Hydrogen zit achter dit project en het heeft de turbinemotoren die normaal op het vliegtuig zitten vervangen door een waterstof-brandstofcel, waarbij de aandrijflijn geen accu had, maar door brandstofcellen in een elektromotor werd aangedreven. Dat zou een heleboel schelen in zowel het gewicht van het vliegtuig als de kosten, plus: het is duurzamer en veroorzaakt minder geluid.