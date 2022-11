Rolls-Royce test vliegtuigmotor op waterstof

Voor de test heeft Rolls-Royce een vroeg concept van een demonstratiemotor, eenomgebouwde Rolls-Royce AE 2100-A, gebruikt die met waterstof als primaire brandstof kan werken, in plaats van kerosine. De groene waterstof die gebruikt werd, was duurzaam opgewekt uit wind- en getijdenenergie. Met deze test willen zowel Rolls-Royce als easyJet aantonen dat dat waterstof de CO2-vrije vliegtuigbrandstof van de toekomst kan zijn, op weg naar klimaatneutraal vliegen.

Klimaatneutraal vliegen, het lijkt nog een utopie en behoorlijk paradoxaal als je weet hoeveel energie er nodig is om een kist van tientallen tonnen tien kilometer de lucht in te jagen met snelheden die de 1000 kilometer per uur aantikken. Toch wordt er door door de luchtvaartindustrie volop aan gewerkt. Zij weten immers ook wel dat met de huidige klimaatdoelen ook het vliegen anders - duurzamer - georganiseerd moet worden.

Nog een lange weg te gaan

Zo ver is het echter nog (lang) niet. De huidige tests zullen grondig geëvalueerd moeten worden. Daarna plannen de partners een reeks van verdere rig-testen in, die vervolgens leiden tot een grootschalige grondtest van een Rolls-Royce Pearl 15-straalmotor.Uiteindelijk willen de twee bedrijven de waterstof vliegtuigmotor ook in de lucht gaan testen. Airbus en AeroDelft werken al geruime tijd aan een vergelijkbaar project om aan te tonen dat waterstof het groene alternatief voor de luchtvaart kan worden.

"Het succes van deze waterstoftest is een zeer belangrijke mijlpaal. Het is ongelofelijk dat we al zo snel een succesvolle start hebben kunnen realiseren, nadat we onze samenwerking in juli aankondigden. We verleggen de grenzen om de CO2-vrije mogelijkheden van waterstof te ontdekken, wat kan bijdragen aan een nieuwe toekomst van de luchtvaart", aldus Grazia Vittadini, Chief Technology Officer van Rolls-Royce.

"Dit is een echt succes voor ons partnerteam. We zijn vastbesloten om dit baanbrekende onderzoek te blijven ondersteunen, omdat waterstof geweldige mogelijkheden biedt voor verschillende vliegtuigtypes, waaronder vliegtuigen van easyJet-formaa", voegde Johan Lundgren, CEO van easyJet hier aan toe.