AeroDelft en Airbus werken aan waterstof aangedreven luchtvaart

AeroDelft is een interdisciplinair studententeam van meer dan 50 universiteitsstudenten en gevestigd in Delft. De missie van het team is aantonen dat vloeibare waterstof als alternatieve brandstof voor conventionele brandstoffen in de luchtvaart kan dienen. Om deze missie te laten slagen hebben ze eerder het Project Phoenix opgestart. Binnen dot project wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en productie van twee vliegtuigen die aangedreven worden door vloeibare waterstof.

Samenwerking met Airbus

Met de samenwerking versterkt Airbus haar toewijding aan het realiseren van zero-emissie luchtvaart en de interesse in vliegtuigen met een vloeibare waterstofbrandstofcel. Voor Airbus betekenen dit overigens niet de eerste stappen op het gebied van waterstof aangedreven vliegtuigen. De fabrikant heeft daarvoor enige tijd geleden ook het ZEROe-programma in het leven geroepen.

Door met het studententeam samen te werken wordt belangrijke kennis tussen de industrie en studenten gedeeld. De samenwerking tussen beide teams richten zich de komende maanden op belangrijke aspecten van verschillende subsystemen. Doel is de overgang van de luchtvaartindustrie naar een toekomst zonder uitstoot te versnellen.

“We zijn vastbesloten om klimaatneutrale luchtvaart te realiseren en geloven dat waterstof een veelbelovende manier is om dit te doen. We zijn verheugd om te zien dat AeroDelft en een hele nieuwe generatie luchtvaartstudenten dezelfde ambitie delen. Wat AeroDelft tot nu toe heeft bereikt, is behoorlijk indrukwekkend en we moeten onze krachten bundelen met iedereen die bereid is om hun hersens en energie te steken in de grootste uitdaging waarmee onze luchtvaartindustrie wordt geconfronteerd - maar ook de meest opwindende: emissievrije vluchten", aldus Rob Postma, CEO van Airbus Nederland.