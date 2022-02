Airbus gaat een waterstof aangedreven vliegtuigmotor testen

Airbus heeft deze week plannen onthuld voor de ontwikkeling van een waterstof aangedreven straalmotor. De vliegtuigbouwer werkt daarvoor al enige tijd samen met motorfabrikant CFM International. Als alles volgens plan verloopt dan zal Airbus tegen 2026 de eerste testvluchten met de ‘waterstof jetmotor’ gaan uitvoeren. Daarvoor wordt een bestaande A380 omgebouwd.

Verduurzaming vliegverkeer

De roep om verduurzaming en zero emission, zoals we die al een paar jaar zien in de automotive, wordt ook in de luchtvaart steeds luider. Er zijn al kleinere vliegtuigbouwers die testen met elektrisch aangedreven toestellen, maar een Airbus A380 die over enkele jaren dus met een waterstof aangedreven jetmotor het luchtruim gaat kiezen, is vooralsnog uniek. Let wel, het betreffende testtoestel dat gemaakt wordt zal niet volledig door waterstof motoren aangedreven worden. In de testfase wordt de A380 zo aangepast dat aan de romp, bij de staart, een extra motor geplaatst wordt die op waterstof 'loopt'.

De eerste testvlucht ligt weliswaar nog (minimaal) vier jaar voor ons, dus er kan nog van alles ‘mis gaan’. Dat gezegd hebbende, kijk ik er wel naar uit. Dit zijn toch de ontwikkelingen die het verschil gaan maken, denk ik. Of waterstof uiteindelijk ook dé oplossing is, daarover zijn de meningen nog behoorlijk verdeeld. Sommige experts zeggen dat het een kansloze missie is, anderen geloven er heilig in.