DHL gaat elektrisch vliegen

DHL gaat vanaf 2024 een deel van haar vracht met elektrische vliegtuigen vervoeren. De pakketvervoerder heeft daarvoor deze week twaalf volledig elektrische vrachtvliegtuigen besteld bij vliegtuigfabrikant Eviation in Seattle.

Twee uur elektrisch vliegen op één accu

Alice, zoals de elektrische kist gedoopt is, heeft een bereik van 815 kilometer en kan ongeveer 1200 kilo vracht meenemen. In de lucht kan het toestel zich met maximaal 220 knopen, zo’n 407 km/h, voortbewegen. Even simpel gerekend zijn dat dus, op topsnelheid, twee vlieguren. Het opladen van de accu duurt volgens opgave van de fabrikant 30 minuten per vlieguur. Er is overigens ook een passagiersversie van de Alice. Die kan maximaal 9 personen vervoeren.

Het elektrische vliegtuig van Eviation is nog in ontwikkeling en de fabrikant verwacht dat de toestellen voor DHL in de loop van 2024 geleverd kunnen worden. Hoeveel de pakketbezorger voor deze toestellen betaald is niet bekendgemaakt.

Duurzaam en kostenbesparing

DHL ziet het elektrische vliegtuig als een goed alternatief voor gebruik op kortere aanvoerroutes. Daar waar nu nog met grotere, duurdere, toestellen gevlogen wordt. Bijkomend voordeel is ook dat de Alice maar één piloot nodig heeft. Ook dat scheelt weer in de vervoerskosten.