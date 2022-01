Qantas moet noodgedwongen weer met de A380 gaan vliegen

De Airbus A380 is nog altijd het grootste en meest luxe passagiersvliegtuig. Een doorslaand succes was het toestel echter nooit. Door vertragingen in de ontwikkeling en productie, een veranderend vlieggedrag – we gingen enkele jaren geleden meer en korter vliegen – en de prijzenoorlog (voor een tientje naar Praag of Rome) leken de dagen van de A380 geteld. De coronapandemie, met alle reisbeperkingen, deden er in 2020 en 2021 nog een schepje bovenop. Toch is het uitgerekend die pandemie waardoor de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft moeten besluiten haar reeds ‘geparkeerde’ A380’s weer in gebruik te nemen.

Tekort aan vliegend personeel

We horen en lezen al langere tijd de verhalen van luchtvaartpersoneel, en dan met name piloten en stewards, die door quarantaine-regels regelmatig op een hotelkamer of thuis moeten blijven. Welnu, doordat de Australische regering besloten heeft dat vliegtuigbemanningen die in het buitenland geweest zijn – en dat gebeurt natuurlijk nogal eens – twee weken in quarantaine moeten, is het tekort aan vliegend personeel wel heel erg nijpend geworden.

Om er nu voor te zorgen dat alle passagiers die een ticket geboekt hebben van Australië naar de VS, of omgekeerd, ook daadwerkelijk naar hun bestemming gevlogen kunnen worden, zijn de Airbus A380’s weer val stal gehaald. De eerste vlucht was gisteren, 11 januari. In de weken daaraan voorafgaand hebben diverse piloten enkele trainingsvluchten gemaakt om weer aan het toestel te wennen.