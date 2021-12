Qantas vervangt haar Boeing-vloot door Airbus toestellen

De strijd om het marktleiderschap in de luchtvaart gaat al decennialang tussen het Frans-Europese Airbus en het Amerikaanse Boeing. Beide fabrikanten hebben de afgelopen jaren zowel successen als tegenslagen gekend. Zo moest Airbus, veel eerder dan verwacht, afscheid nemen van het grootste passagierstoestel dat ooit gemaakt is, de A380. Bij Boeing zorgde het 737 MAX debacle voor nogal wat omzetverlies. Deze week heeft de Amerikaanse vliegtuigmaker nog een flinke tik te verwerken gekregen. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gunde de order voor het vervangen van haar binnenlandse vloot niet aan Boeing, maar koos voor Airbus.

134 nieuwe ‘Airbussen’ in 10 jaar

Op dit moment bestaat de binnenlandse vloot van Qantas voor het grootste deel uit toestellen van het type Boeing 737-800. De order die nu aan Airbus gegund is, betreft de levering van in totaal 134 nieuwe toestellen van het type A321 en A220 tussen 2024 en 2034. Zoals gebruikelijk bij luchtvaarorders is ook de bestelling van Qantas bij Airbus feitelijk een koopoptie. Voor 40 toestellen, 20 A321's en 20 A220's, is inmiddels een harde koop-toezegging gedaan door Qantas.

Hoeveel toetellen uiteindelijk definitief gekocht en afgeleverd worden, hangt ook af van de situatie op de luchtvaarmarkt. De coronacrisis die de wereld nu al bijna twee jaar in haar greep houdt, en waardoor in 2020 nauwelijks gevlogen en gereisd werd, heeft fabrikanten als Boeing en Airbus de nodige annuleringen, of uitstel, van orders opgeleverd.