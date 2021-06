Eerste testvlucht van de Boeing 737 MAX 10

In de buurt van Seattle is de naar verluid eerste testvlucht met een nieuw type van de Boeing 737 MAX, het ’10-model’, op video vastgelegd. De vlucht duurde in totaal iets meer dan twee en een half uur. Wat er binnen dat tijdsbestek precies getest is, is niet duidelijk, maar het feit dat Boeing de nieuwe 737 MAX zijn luchtdoop heeft laten ervaren is een teken dat het eindelijk weer een beetje de goede kant op lijk te gaan met het zo geplaagde type van ’s werelds populairste vliegtuigtype.