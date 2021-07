AeroDelft​ heeft​ waterstofvliegtuig Phoenix PT klaar voor eerste vlucht

Vandaag maakt hetzelfde team bekend dat de Phoenix PT klaar is voor de eerste vlucht. Daarnaast heeft het team afgelopen week ook het bouwpakket ontvangen van hun bemande vliegtuig, die zij in de komende jaren zullen ombouwen om op waterstof te laten vliegen. Beide mijlpalen werden onthult op hun evenement, genaamd ‘Cleaner Skies’, waarmee zij het academische jaar hebben afgesloten. Dit markeert het begin van hun vliegtest-fase, waarmee ze hun doel van duurzame luchtvaart werkelijkheid zullen maken.

Phoenix PT

Het ontwerp van Phoenix PT was in februari al onthuld en is nu klaar voor de eerste vlucht. Als eerste zal een vlucht op batterijen plaatsvinden, gevolgd door een op gasvormige waterstof en uiteindelijk op vloeibare waterstof. In zijn presentatie legt Prototype Technical Manager Sam Rutten uit hoe de verschillende systemen voor alle drie de vluchtstadia zijn ontworpen en getest. Zijn boodschap is duidelijk: “Vorig jaar ontwierpen we de systemen, dit jaar bouwden wij het toestel en komend jaar zullen we vliegen met Phoenix PT.”

Phoenix FS



Tegelijkertijd heeft heeft AeroDelft gewerkt aan het waarmaken van hun uiteindelijke doel: vliegen met Phoenix FS, een bemande vlucht in een ‘full scale’ vliegtuig op vloeibare waterstof. Het team ontving slechts een week geleden hun eerste echte vliegtuig, een bouwpakket van de Sling 4, een vierzits vliegtuig. Het afgelopen jaar bestond uit het onderzoeken en testen van interne componenten voor het toestel. Fullscale Technical Manager Matthew Dekkers benadrukt dat een ander belangrijk onderdeel van zijn project bestaat uit het sluiten van deals met bedrijven die belangrijke onderdelen leveren, zoals de elektromotor en het vliegtuig zelf: “Van de grote puzzel die wij gedurende het afgelopen jaar hebben moeten oplossen was het vliegtuig het ontbrekende stukje. Nu we eindelijk ons eigen toestel hebben, kunnen we de systemen die we in het afgelopen jaar hebben ontwikkeld integreren.”