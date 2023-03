MWC: Segway toont waterstofmotor Segway APEX H2

Op MWC heeft Segway-Ninebot een stand. Wij kennen Segway van de gelijknamige elektrische plateaus met wielen om je mee voor te bewegen, maar het bedrijf heeft veel meer elektrische voertuigen. Een grote collectie aan elektrische stepjes, een scooter, maar ook een heel vette motor: Segway APEX H2.

Motor op waterstof Het is een bijzondere motor, want in tegenstelling tot de trend van dit moment (zoals gespot op de Motorbeurs vorige week), is dit geen elektrische exemplaar, maar een waterstofmotor. Het nadeel ervan is dat je daardoor wel echt een probleem hebt als je zonder brandstof komt te zitten, maar Segway zegt dat het juist die ‘range anxiety’ (actieradius-angst) van elektrische motorrijders wil laten verdwijnen. Er zitten namelijk maar liefst 6 opslagbakken in voor waterstof. Je hoeft je motor niet meer elke dag op te laden, laat Segway weten. Alsnog blijft het zo dat wanneer je alle zes de bakken hebt opgemaakt, je toch echt een speciaal bedrijf zal moeten bellen: dat geldt namelijk ook voor waterstof-auto’s: dat heeft de ANWB Wegenwacht niet standaard bij zich. Maar goed: blijkbaar duurt het wel even voor je al die zes componenten leeg hebt. Bovendien kun je er 250 kilometer mee vooruit en dat is vrij veel, zeker voor een motor waarop alles toch wat kleiner is.

Segway APEX H2 Segway APEX H2 is ook snel weg bij het stoplicht: in minder dan 4 seconden gaat hij van 0 naar 100 kilometer per uur. De maximum snelheid van deze sportieve tweewieler is 150 kilometer per uur, waarbij het maximum qua kracht 60 kW is. Het meest bijzondere is waarschijnlijk het prijskaartje. Deze conceptmotor zou namelijk later dit jaar wel degelijk in productie gaan en beschikbaar komen voor 10.000 euro per stuk. Klinkt allemaal prachtig, maar er is nog wel een probleem: we hebben hem nog niet zien rijden. Wordt dit net als de robot van Xiaomi vooral een concept dat er mooi uitziet, of kan hij ook daadwerkelijk iets? Nu was het mini-circuitje dat Segway had gebouwd ook wel écht voor elektrische stepjes, gezien zijn omvang, maar we zouden Segway APEX H2 graag in actie zien.

Waterstoftanken in Nederland Maar mocht dat allemaal lukken en je koopt er een: waar tank je dan? Gelukkig zijn er inmiddels in Nederland veel meer waterstoftankstations dan de drie waarmee we een paar jaar geleden startten. Er zijn momenteel 17 waterstoftankstations in ons land en dit jaar komen er sowieso nog 8 bij. Waterstof tank je niet per liter, maar per kilo. De kilo kost 10 euro en in een waterstofauto gaat ongeveer 6 kilo. Segway is overigens niet het eerste bedrijf met een waterstofmotor: ook Kawasaki heeft er een in de maak, al wordt die pas in 2024 verwacht (zie bovenstaande video).