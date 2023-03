Xiaomi's robot op MWC is slecht voor China

Xiaomi kondigde het aan tijdens zijn presentatie van de Xiaomi 13: zijn menselijke robot CyberOne was ook op de beursvloer te zien. Heel spannend natuurlijk: je ziet niet vaak een robot die een gelijkenis is van de mens en ook nog echt goed werkt. Wel, die hebben we ditmaal op MWC helaas ook niet gezien. De robot van Xiaomi was er wel, maar hij stond daar maar te staan, in een hoekje van de stand, met een druk bewegende robothond naast zich als afleiding. Hoewel het een mooie robot is, ook als je in het echt oog in oog staat, doet de keuze van Xiaomi om hem mee te nemen naar Barcelona waarschijnlijk meer kwaad dan goed.

Xiaomi CyberOne

Xiaomi is een Chinees bedrijf. Het maakt technologie met heel veel potentie: niet voor niets zet het zijn vlaggenschiptoestel in de markt naast telefoons als iPhone 14 en Galaxy S23. Xiaomi doet het ook goed in wereld: het heeft in tegenstelling tot zijn Chinese concurrent Huawei niet of in ieder geval veel minder te maken met problemen met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dat is belangrijk, want dit Android-merk heeft Google hard nodig om telefoons te maken voor het Westen. Huawei had die toegang niet meer en ja, de rest is geschiedenis.

Over het algemeen gaat het Xiaomi voor de wind, maar als Chinees bedrijf moet het nu eenmaal wat harder lopen om voet aan de grond te zetten in onze Westerse wereld. We zijn zo lang zo gefocust geweest op alles Amerika, dat we daardoor ook helemaal gewend zijn om Amerikaanse technologie te gebruiken, geen Chinese. Dat er ook af en toe in het nieuws is dat Chinezen hun burgers bespioneren, dat er vreemde, Chinese weerballonnen op worden gelaten in de VS en dat de overheid bij veel bedrijven een grote vinger in de pap heeft, helpt daar niet bij.