Xiaomi gaat meer doen met zelfrijdende auto’s: koop Deepmotion

Het Chinese techbedrijf Xiaomi heeft het bedrijf Deepmotion gekocht voor 77 miljoen dollar (65 miljoen euro). Deepmotion is een bedrijf in autonoom rijden en het is duidelijk dat Xiaomi daarmee meer wil doen in de toekomst. Xiaomi heeft sowieso gezegd 10 miljard dollar te willen investeren in elektrische auto’s, maar blijkbaar dus ook exemplaren die semi-zelfrijdend of geheel autonoom zijn.

Deepmotion De start-up Deepmotion is ook Chinees en het is dan ook de bedoeling dat Xiaomi elektrische auto’s gaat maken in China. Het is wel de bedoeling dat er over de hele wereld straks Xiaomi-auto’s rijden. Het bedrijf heeft gezegd: “Xiaomi hoopt slimme elektrische voertuigen aan te bieden van goede kwaliteit om iedereen ter wereld slim leven te laten ervaren: wanneer dan ook, waar dan ook.” Dat is nogal een commitment en dat moet het wel gaan waarmaken, vandaar dat het deze flinke aankoop doet om dat statement wat kracht bij te zetten, en om ook daadwerkelijk te zorgen dat die auto’s er komen. Het kan het ook wel betalen, want het gaat enorm goed met Xiaomi. Helaas voor Huawei is dat onder andere omdat Huawei nog steeds lijdt onder de ban van de Verenigde Staten, waardoor het geen nieuwe Android-toestellen meer kan maken met Google-diensten. Xiaomi profiteert hiervan, omdat het die plek in de smartphonewereld succesvol heeft ingenomen.

Xiaomi Dat komt onder andere omdat het bedrijf niet alleen high end-smartphones maakt, maar juist ook groot is in het budgetsegment. Goedkope telefoons zijn vaak van Chinese merken, zoals Oppo, Motorola en Xiaomi dus. Bovendien heeft het enorme budgetten gespendeerd aan marketing om dat plekje van Huawei zeker te stellen en dat lijkt te zijn gelukt. Een paar jaar geleden was Xiaomi nog een merk voor early adopters, maar inmiddels hoor je er regelmatig radioreclames van en zie je de telefoons in bus-abri’s. Of we ook kunnen zeggen dat we over tien jaar zelfrijdende Xiaomi-auto’s op de weg in Nederland hebben, dat gaat misschien wat ver, maar aan de andere kant: kijk naar een Tesla of Polestar, die zich beide enorm snel hebben kunnen bewijzen in de automotive-wereld. Xiaomi hoopt dat overduidelijk ook te kunnen doen, al staan de automotiveplannen van het bedrijf nog wel in de kinderschoenen. De aankoop van Deepmotion is in ieder geval een stap in de automotive-richting.

Fotocredits: Dariuszsankowski