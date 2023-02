Motorbeurs na 2 jaar weer in Utrecht: volop elektrisch

Het motorseizoen staat weer voor de deur. Voorheen betekende dit altijd dat we aftrapten met de Motorbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat was echter na twee jaar corona niet het geval. Dit jaar weer wel, als vanouds: van 23 tot en met 26 februari kunnen alle bezoekers hun motorhart weer ophalen aan de nieuwste motoren, spectaculaire shows en activiteiten. Of je nu een beginnende of ervaren motorrijder bent, of als je nog aan het oriënteren bent in deze snelle wereld. Er is voor ieder wat wils op deze editie van de Motorbeurs, waarbij het vooral opvalt dat zowel nieuwe merken als bestaande merken volop met elektrische motoren op de proppen komen. Veel aandacht voor deze vrij nieuwe manier van rijden.

5 thema's op de Motorbeurs

Dit jaar staat de Motorbeurs in het teken van vijf thema’s. Naast de reguliere merken en dealerstands zijn de volgende thema’s vertegenwoordigd:

Explore

Hier kan je als bezoeker alles te weten komen over het maken van kilometers: Wat neem je mee op een motortrip en waar moet je op letten bij het boeken van een geschikt hotel? Maar hier kan je bijvoorbeeld ook de nodige ins en outs krijgen voor als je wilt rallyrijden door de woestijnen van Marokko.

Customizing

Voor iedereen die graag aan de motorfiets sleutelt, is er het thema “Customizing”, met onder andere een showcase van special paints, pinstriping en custom onderdelen. Hier kijk je je ogen uit en kan je goed inspiratie opdoen om jouw eigen motor nét even dat beetje specialer te maken.

Performance

Voor de snelheidsduivels, waaghalzen, en competitiegerichte mensen is er het thema “performance”. Hier leer je alles over wat er nodig is om alles uit jezelf en uit je motorfiets te halen. Of dat nou circuitracen is, motorcrossen of trialrijden. Hier heb je veel verschillende clubs en raceteams die hun mooie spullen hebben uitgestald en open staan om over hun passie te vertellen. Ook kun je hier jouw skills virtueel testen in een gaming competitie.

Community

Bij het thema “Community” draait alles om het sociale aspect van motorrijden. Hier vind je verschillende standhouders, zoals de owners clubs van specifieke merken of modellen, maar ook motorrijders die zich gezamenlijk inzetten voor goede doelen, (belangen)verenigingen, actiegroepen, stichtingen, single motorrijders op zoek naar liefde, motorrijders met een bepaalde geloofsovertuiging, etc. Zou je dus graag in een specifieke groep willen motorrijden, dan kun je hier wellicht je nieuwe club vinden met gelijkgestemden.

eMobility

Als laatste is er het thema “eMobility, innovatie & duurzaamheid”. Hier kan je alles vinden en te weten komen over de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van het motorrijden. Denk bijvoorbeeld aan elektrische motoren van nieuwe merken, maar ook van al gevestigde namen. Daarnaast waren er oplossingen om motorrijden duurzamer te maken. Alternatieve schone brandstoffen of lichte en oersterke kuipdelen gemaakt van milieuvriendelijk materiaal: we hebben het allemaal voorbij zien komen.