​BMW CE04 review: motorrijden is vrijheid, tot zo'n 130 km

De motorscooter is voorzien van een 8,9 kWh batterij waarmee je ongeveer 130 kilometer ver komt (actieradius volgens WMTC), en wordt aangedreven door een 42 pk sterke elektromotor die begrensd is op een snelheid van 120 kilometer per uur. Is dit genoeg om de “echte” motorrijder over te halen?

De BMW CE04 is de eerste elektrische motorfiets van het merk en dat is te zien. De CE04 lijkt op niets wat BMW ooit gemaakt heeft en dat is iets goeds: dat geeft hem een unieke look.

Het heeft even geduurd, maar we kunnen het er over eens zijn: elektrische voertuigen zijn de toekomst. De ene na de andere autofabrikant komt met plannen en beloftes om alleen nog maar elektrische voertuigen te produceren. Ook de eerste elektrische motoren hebben hun intrede gedaan, maar BMW heeft de primeur met de eerste elektrische motorscooter.

BMW heeft bijvoorbeeld gekozen om de wielen zo dicht mogelijk te maken. Zo heeft het voorwiel aan beide kanten een kap zitten om de remschijf en de remklauw te bedekken. Dit ziet er heel futuristisch uit, want het enige wat er van het wiel te zien is, is de band. Het achterwiel vinden wij minder geslaagd in het design. Deze is ook zo dicht mogelijk gemaakt. De velg doet denken aan een ouderwetse stalen velg waar nog een wieldop overheen hoort. Deze keuzes zijn waarschijnlijk wel bevordelijk voor de aerodynamica, want met zo’n relatief kleine actieradius zijn alle kleine beetjes winst welkom.

Als je naar de CE04 kijkt, dan valt het design meteen op. Met zijn rare hoeken, lange wielbasis en futuristisch design lijkt de motorscooter direct uit Star Wars, Tron of Akira te komen. Een gewaagd, apart ontwerp waar je altijd en overal een hoop ogen mee trekt. En waarom ook niet? Dit is het begin van een nieuwe categorie elektrische voertuigen, dus BMW kon mooi een eigen en nieuwe “designlanguage” introduceren.

Dit is heel herkenbaar en makkelijk in gebruik. We voelden ons meteen thuis met de bekende draaiknop, de sneltoetsen voor de verwarmde onderdelen en de interface van het scherm. Dit scherm is overigens nieuw voor deze motor en is groter om meer informatie te tonen. Maar helaas verhuizen ook alle minpunten mee. Zo zijn deze knoppen op het stuur ook niet verlicht in het donker, is het contactloze contactslot weer een lelijke knop en zijn de spiegels dezelfde als die van bijvoorbeeld de GS1250 Adventure, al zijn ze hier wat beter omdat de scooter natuurlijk helemaal niet trilt en schudt bij het rijden.

Toch zijn er ook herkenbare features die we op een motorscooter kunnen verwachten. De scooter heeft een lage zit, een opbergvak onder het zadel, een vlakke treeplank voor je voeten en een simpele bediening doordat er niet geschakeld hoeft te worden. Over de bediening gesproken, deze motorfiets is een echte BMW-motor en deelt dan ook zijn bedieningsorganen met alle andere motoren van BMW.

Ook de combinatie van wat grotere wielen, de plakkerige Pirelli Diablo Rosso banden en de lange wielbasis dragen hieraan bij. De motor is voorzien van een 10,25 inch-kleurenscherm waar je helder en duidelijk de nodige informatie op kunt zien. Omdat dit een breed scherm is, is het zelfs mogelijk om er volledige navigatie op te tonen, inclusief de kaart, de routebegeleiding en dan ook nog de huidige snelheid en resterend bereik.

Als je klaar bent met het bewonderen van de scooter en gaat rijden, dan merk je meteen dat de CE04 een zware motor is. Veel zwaarder dan een in prestaties vergelijkbare motorscooter op benzine. Dit komt door het zware accupakket en de grote elektromotor. Toch heeft BMW het slim aangepakt door de batterij helemaal onderin de bodemplaat te monteren. Hierdoor is het zwaartepunt laag en voelt de motor heel stabiel aan.

Een nadeel van de navigatie is dat hij de kaarten van je telefoon gecast moet krijgen. Dit houdt in dat je telefoon dus de app open moet hebben staan en zelfs je scherm mag niet uit. De telefoon in je zak steken zit er dus niet bij. Gelukkig zit er in de motor een vakje waar je je telefoon in kunt opbergen en er is zelfs een USB-C poort zodat je je telefoon opgeladen kunt houden.

Een groot pluspunt van elk elektrisch voertuig is de directe koppel en immense acceleratie, dat is bij de CE04 ook zo. Met zijn acceleratie van 0 naar 50km/u in 2,5 seconden ben je bij het stoplicht altijd als eerste weg. Na de 50km/u tafelt de acceleratiecurve enigszins en boven de 100km/u is de trekkracht vrijwel weg. Prima voor in het stadsverkeer dus, maar wat minder geschikt op de snelweg.