​BMW R1250GS Adventure: alleskunner met unieke technologie

Sinds 1980 maakt BMW al Adventure-motoren met de bekende GS-naam. In die ruim 40 jaar heeft BMW het een en ander geleerd en is de GS zelfs de motorfiets geworden waar alle andere Adventure-motoren mee worden vergeleken. Dat dit een hele goede motorfiets is, is duidelijk: de GS is namelijk al 10 jaar op rij de best verkochte motorfiets van Nederland. Of deze gemotoriseerde stalen ros iets voor jou is, dat is natuurlijk heel persoonlijk en afhankelijk van wat je zoekt in een motor. Dit is wat je in ieder geval zal vinden in de BMW R1250GS Adventure:

Zoek je een functionele motorfiets voor dagelijks vervoer waarmee je ook offroad kunt, of op motorvakantie, dan ben je ongetwijfeld al op de BMW R1250GS Adventure gestuit. Maar is deze zware jongen opgewassen tegen alles waarvoor je hem wilt inzetten? Wij testten de laatste versie van de GS.

Design

De R1250GS Adventure heeft een mooi, stoer en sportief design, ondanks zijn fikse afmetingen. Het is knap hoe BMW de GS nog steeds herkenbaar heeft gehouden en tegelijkertijd heeft gemoderniseerd. De scherpe neus die doet denken aan de snavel van een roofvogel past perfect in het algehele ontwerp. Het model dat wij testten is uitgerust met het optionele verlichtingspakket (à 1077 euro).



Hiervoor krijg je een andere koplamp, duidelijke knipperlichten die ook meedoen als dagrijverlichting en remlicht, plus twee led-spotjes op de valbeugels voor een stoerdere look en beter licht in allerlei omstandigheden. Een flink prijskaartje, maar het levert wel zijn bijdrage aan de knapheid van de motor.

Ook het instrumentenpaneel is zeer geslaagd. In plaats van de traditionele tellers is de GS voorzien van een TFT-kleurenscherm dat zelfs in de volle zon prima is af te lezen. Op dit scherm kun je alle informatie van de motor aflezen: van de trip-gegevens tot de bandenspanning. Je kunt zelfs de navigatie dit scherm tevoorschijn halen. Er is veel te zien op het scherm, maar het voelt niet druk en blijft overzichtelijk.

We raden wel aan de motor aan te schaffen met de stoere koffers die BMW beschikbaar heeft. Er is namelijk niet veel opbergruimte aanwezig, waardoor je niet eens de ruimte hebt om een schijfremslotje mee te nemen in de motor.