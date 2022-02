Zo kies je de juiste uitrusting die je nodig hebt om motor te rijden

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken bij motorkleding kopen: het is letterlijk van levensbelang om de juiste kleding te dragen wanneer je op een motor rijdt. En zelfs op de scooter of tijdens het wielrennen of mountainbiken. Motorrijden is per definitie gevaarlijk en een valpartij kan ernstig zijn. Maar laat dat je niet afschrikken, met de juiste motorkleding en motorhelm kun je genieten van hoe geweldig motorrijden is, terwijl je ten alle tijden beschermd bent dankzij de juiste uitrusting.



Er zijn veel dingen waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van de juiste motorkleding. Over een aantal daarvan heb je waarschijnlijk nog nooit nagedacht. Veiligheid is altijd de eerste overweging om rekening mee te houden. Andere factoren zijn de weersomstandigheden en het type motor.

Motorkleding kopen begint bij het kiezen van de juiste motorhelm

Het is de wet. In Nederland en in veel andere landen is het verplicht om een helm te dragen om motor te mogen rijden. Zo blijf je het beste beschermd tijdens jouw ritjes. Maar in de poging van veel motorrijders om er tijdens het rijden vooral ook stijlvol uit te zien, bestaat de kans dat je je eigen veiligheid in gevaar brengt.

Ga je een motorhelm kopen? Zorg er dan voor dat deze goed en comfortabel past. Je helm wordt losser naarmate je ‘m draagt dus als de helm al redelijk los zit bij de koop, kun je beter een strakker exemplaar uitkiezen. Een vuistregel is dat helmen niet mogen verschuiven als ze eenmaal op je hoofd zitten. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor je bril of zonnebril, om je ogen voldoende bescherming te bieden. Met deze kennis, kun je er net zo goed voor kiezen om te gaan voor de meest veilige optie: een integraalhelm.

Daarnaast: gebruik nooit een tweedehands helm. Als een helm schade heeft of een ernstige botsing heeft gehad, zul je de helm moeten vervangen. Je kunt beschadigingen aan een motorhelm namelijk niet altijd zien.

Hetzelfde geldt voor het kiezen van motorkleding – kies voor veiligheid

Motorkleding kopen is een leuke aangelegenheid en er is heel wat uitrusting die je op een motor kunt dragen die voldoende bescherming biedt, of deze kleding nu speciaal voor het motorrijden ontworpen is of niet. Bij het kiezen van motorkleding, is het goed om je te bedenken dat kwalitatieve motorkleding, jassen en broeken, vaak van leer of Kevlar gemaakt zijn.

Deze kleding beschermt niet alleen tegen schuren, maar ook tegen weersomstandigheden. Als je van plan bent om te rijden tijdens natte omstandigheden, kies dan voor motorkleding met een extra laag ertussen om de huid te helpen beschermen. Waar de motorkleding ook van gemaakt is, zorg ook voor extra bescherming voor je schouders, ellebogen en knieën.

Niet te vergeten - goede schoenen

Stevig schoeisel dragen op de motor is essentieel. Motorlaarzen beschermen je voeten tegen koud en nat weer en stoten tijdens het rijden. Ze zijn over het algemeen gemaakt van leer, rubber of kunststof: leer geeft de beste bescherming als je bij een verkeersongeval betrokken raakt. Zorg er daarnaast voor dat je nieuwe motorschoenen comfortabel zitten en dat je nog steeds eenvoudig kunt blijven schakelen tijdens het rijden.