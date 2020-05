Katalis EV.500 geen vragen stellen, gewoon kijken

Julian Palapa, de hoofdontwerper van Katalis Company liet zich inspireren door een jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog en ontwierp de Katalis EV.500. En hier moeten we eigenlijk stoppen met de tekst. Want na het zien van de video zit je gelijk met vragen. Gaan ze hem echt maken, hoe zou die rijden, komt ie ook naar Europa, mag dat en lekker Nederlands, wat kost dat nou zo’n Katalis EV.500.

Ergens in de buurt van Jakarta (Indonesië) vind je het plaatsje Fatmawati. Hier zit Katalis, een design en ontwerp studio. Bij Katalis kunnen ze niet alleen prachtige ontwerpen maken maar bouwen ze ook mindblowing scooters. Hun laatste ontwerp is een elektrische scooter gebaseerd op een Selis Garuda. Zo’n beetje de meest populaire elektrische tweewieler in het land.

Is dit retro of puur een futuristisch design. Deze Katalis EV.500 is gewoon te cool om verder te beschrijven. Wat verder opvalt is dat ze hun creatie lanceren via Instagram. Daarna volgen blogs en voordat je het weet wordt zelfs in een minilandje als Nederland over de meesterlijke creatie van Julian geschreven.

De Katalis EV.500 was als wij het goed hebben begrepen ook te zien op de Indonesia International Motor Show (IIMS) 2020. De Katalis EV.500 heeft een elektrische motor van 500W en een batterij van 48V, met een geclaimd bereik van 40 kilometer, een topsnelheid van eveneens 40 km en is hij in 3 uur weer helemaal opgeladen. Als Last Mile vervoermiddelen er echt aan gaan komen hebben wij hier onze keuze al gemaakt. Dit oogt toch heel wat spectaculairder als een doodgewone scooter.

Bron: press release Katalis Company

Picture credits en copyright Katalis Company