​De BMW Active Tourer 2022: luxe MVP, maar niet voor iedereen

Toen BMW in 2014 met de eerste 2-serie Active Tourer kwam, was het de eerste auto van het merk met voorwielaandrijving. Dit schoot veel BMW-liefhebbers in het verkeerde keelgat. Volgens hen moest een echte BMW altijd achterwiel aangedreven zijn. Toch bleek BMW het niet bij het verkeerde einde, alleen sprak de Active Tourer een ander publiek aan. Geldt dat ook voor de tweede generatie van de 2-serie Active Tourer?

BMW Active Tourer BMW heeft met de vorige Tourer laten zien dat verandering af en toe geen verkeerde keuze is. De meeste klanten die een 2-serie Active Tourer kochten, kwamen van andere merken en hadden daarvoor dus nooit een BMW gehad. Het bleek het startsein voor BMW om meer voorwiel aangedreven auto’s te maken, zoals de X1, de X2 en zelfs een 1-serie. Een BMW is geen echte BMW zonder achterwielaandrijving? Dat geldt allang niet meer. 7,5 jaar later is hier de tweede generatie van de 2-serie Active Tourer. Heeft BMW deze keer wél teveel veranderd?

Zwaar gemoderniseerd Wat er natuurlijk als eerste opvalt is het design. Nog voordat je instapt is duidelijk te zien dat de Active Tourer zwaar gemoderniseerd is: een grote nieuwe grille, moderne platte deurhendels, camera’s rondom, fraaie 3D LED-achterlichten en koplampen met hun eigen dagrijverlichting-signatuur hebben. Zo herkennen medeweggebruikers niet alleen dat er een BMW rijdt, maar dus ook welke serie het betreft. De Activer tourer oogt algeheel een stuk moderner en agressiever dan zijn voorganger. Wij hadden de optionele kleur “M Portimao Blau” en in combinatie met het M-pakket draagt dit zeker bij aan de moderne en agressieve look van de auto. Ook is hij in alle richtingen 2 tot 3 cm groter geworden. Waarschijnlijk heeft ook dit alles te maken met het design en minder met de ruimte voor passagiers. Als je plaatsneemt, dan valt meteen op dat het in de auto niet ophoudt met de modernisatie. Dit nieuwe interieur komt bijna rechtstreeks uit het nieuwe vol elektrische vlaggenschip, de iX, en dit lijkt dan ook BMW’s nieuwe design te zijn voor alle toekomstige auto's van het merk. Waar je vroeger de tellers en het infotainment systeem kon verwachten, word je nu begroet door twee 10-inch schermen achter een groot stuk gebogen glas. Ze zijn gericht op de bestuurder voor een cockpit-gevoel. Omdat er tegenwoordig geen versnellingspook meer nodig is, is er gekozen voor een zwevende middenconsole met daaronder flink wat opslag. Wat meteen opvalt is dat BMW afscheid heeft genomen van allerlei fysieke knoppen. Zo is de bekende iDrive-draaiknop weg en is bijvoorbeeld alle klimaatregeling verhuisd naar het touchscreen in het midden. Dit is even wennen, maar het ziet er wel heel gelikt uit.

Hey BMW! Op het stuurwiel zitten knoppen voor de cruise control, multimedia en telefoonbediening, naast de bediening voor de digitale cockpit en de heads-up display. Op de zwevende middenconsole is de tweede en laatste groep knoppen te vinden voor het aan/uitzetten van de auto, de versnellingen, de parkeerfuncties en de rijmodi. Voor de rest bedien je alles op het touchscreen in het midden. Dit is in eerste instantie onhandig, omdat je tijdens het rijden met een gestrekte arm knoppen op het touchscreen moet aanraken. Gelukkig is er ook een andere manier, namelijk door “Hey BMW” te zeggen. De auto is voorzien van een spraakassistent, maar onze ervaring is dat deze het toch regelmatig laat afweten. Begrijpt de auto je 3 keer niet, dan wil deze meteen de BMW-hulplijn bellen. Toch een beetje lullig om aan een telefonist te vragen of het een paar graden warmer mag in de auto.. Wij houden het toch maar bij een gestrekte arm. Je wil het infotainmentsysteem namelijk graag gebruiken: die van BMW is dik in orde. Ook deze nieuwe versie van het iDrive-systeem is zeer compleet, snel en oogt heel modern. Sommige functies zijn wel dubbel, omdat het draadloze Apple CarPlay en Android Auto automatisch verbinden en activeren nadat je dit de eerste keer geconfigureerd hebt.

Motorisering De Active Tourer komt in veel verschillende motoriseringen, variërend van benzine of diesel, tot mild hybrid en zelfs plug-in hybrid met best wel wat pk’s. Zo heb je aan de ene kant van het spectrum een 3-cilinder in lijn benzinemotor met 136pk en aan de andere kant een plug-in hybrid met maar liefst 326pk. Wij rijden in een 223i mild hybrid die een 4-cilinder 2-litermotor combineert met een elektromotor voor een gecombineerde 218pk. Alle Active Tourers zijn voorzien van een 7-traps automaat waarin je de keuze hebt om voor een normale automaat te gaan of voor een sporttransmissie met dubbele koppeling. Dit laatste is aan te raden, want dat schakelt een stuk sneller en vloeiender. Qua binnenruimte heeft deze Active Tourer het prima voor elkaar. Achterin kon ik met mijn 1,82 meter prima achter mijn ingestelde rijpositie zitten en er was genoeg been/knieruimte. Ondanks het (optionele) panoramadak was er ook meer dan genoeg hoofdruimte. De achterbank is ook in delen te verstellen. Zo kun je rechterop zitten of juist wat meer achterover. Je kunt de bank ook iets naar voren schuiven, waarbij je iets inlevert op beenruimte, maar dat weer terugkrijgt in ruimte in de kofferbak. Afhankelijk van welke motorisering je kiest heb je tussen de 406 en 470 liter kofferbakruimte. Heb je minder ruimte, dan merk je er weinig van, omdat het vooral gaat om ruimte onder de valse vloer in de kofferbak. Ook voorin de auto heb je meer dan genoeg ruimte, de stoelen zijn elektrisch in te stellen, comfortabel en de zitpositie is heel fijn met alle bedieningsorganen overzichtelijk en binnen handbereik.

Hard geveerd De auto is van binnen en buiten erg luxe en van allerlei technische snufjes voorzien, maar de vraag is natuurlijk: hoe rijdt hij? Wel, de hoge mate van gemak en techniek zetten zich voort. Zo kan de Active Tourer zichzelf in- en uitparkeren. Zodra hij geparkeerd staat, wordt de auto zelfs uitgezet, de handrem geactiveerd en de deuren ontgrendeld. Ook is de auto in staat om automatisch hetzelfde pad achteruit te rijden als je bijvoorbeeld een nauwe doodlopende straat in bent gereden. Erg handige hulpmiddelen, maar ze zijn niet allemaal even behulpzaam. De active lane assist is overenthousiast. Het grijpt heel abrupt in als je van baan wilt wisselen zonder knipperlicht of als je iemand ver achter in je zijspiegel hebt. Hier is ook geen stand in te stellen, het is aan of uit. Tijdens het rijden voelt de Active Tourer heel degelijk en heel stabiel op de weg. De 7-traps automaat schakelt heel vloeiend over naar de juiste versnelling. Ook als je op een bocht afkomt zit de auto altijd in de juiste versnelling. Het enige nadeel van deze versnellingsbak doet zich voor als je stilstaat en eigenlijk meteen weer door moet, dan zit er een duidelijke twijfel en vervolgens een vertraging in het ontkoppelen en koppelen voordat je kunt wegrijden. Specifiek deze Active Tourer is voorzien van het M-pakket en dus ook het M-onderstel. Hierdoor staat de auto wat lager en is hij wat sportiever geveerd. Het biedt echter niet helemaal de verwachte rij-ervaring. Het maakt de rit een stuk oncomfortabeler. Dit is ook gewoonweg niet de auto om sportiever te zijn in de bochten: dat merk je. Het is dus vooral leuk dat de Active Tourer er wat sportiever uitziet door dit pakket, maar dit gaat wat ons betreft te veel ten koste van het comfort. Daarvoor ga je immers voor een MPV, toch?

BMW-app Toch maar weer terug naar de technische snufjes dan, want daarin stelt deze auto niet teleur. Je kunt de auto koppelen aan de BMW-app op je telefoon. Zo zie je waar de auto geparkeerd staat, kun je de auto alvast koelen voor vertrek en zelfs een smart key maken. Met een smart key heb je geen sleutel nodig, maar gebruik je je telefoon om de auto te openen. Ook kun je een code sturen naar een vriend of familielid, zodat zij ook gebruik kunnen maken van de auto met hun telefoon. Wil je weten hoe je auto eraan toe is, dan kun je wanneer je maar wenst een 3D beeld van de auto en de omgeving kunt opvragen. Handig om te checken of er bijvoorbeeld niemand tegenaan geparkeerd staat. Mocht dat wel gebeuren, dan kun je waarschijnlijk vrij helder terughalen hoe het is gebeurd. De auto maakt namelijk van alle camera’s een soort panoramafoto waarbij je in de app helemaal om de auto heen kunt kijken. Zelfs een foto van binnenin de auto is mogelijk. De app is ook handig voor personalisatie. Met je eigen BMW ID sla je je voorkeuren op, zoals een eigen zitpositie. Dit systeem is wel wat vreemd: je gegevens worden in de cloud opgeslagen, want als je dan in een andere BMW stapt, verhuizen deze voorkeuren mee. Echter is dat waarschijnlijk een heel andere auto, dus de kans is groot dat de zitpositie dan niet klopt. Hoe vaak komt het voor dat je in een identiek model stapt waardoor de cloudopslag nut heeft?

Conclusie Deze auto heeft zijn voors en zijn tegens. Zelfs binnen het grote scala aan technische hoogstandjes zijn er ook mogelijkheden waarvan we minder goed het nut inzien. Echter is dit een heel steady auto. Als je op zoek bent naar een luxe MPV dan is de BMW Active Tourer zeker een geschikte bolide. Er wordt gebruik gemaakt van mooie materialen, de afwerking is prima in orde zoals we van BMW kunnen verwachten en de moderne Active Tourer is van alle gemakken voorzien. Als de MPV vormfactor niet iets is waar je per sé naar op zoek bent, is de nieuw aangekondigde BMW X1 wellicht een betere optie. Dat is een SUV met vergelijkbare afmetingen en motoriseringen, het interieur en de functies zijn hetzelfde. Plus, de X1 ziet er net even wat stoerder uit. Wellicht dat het M-onderstel in die auto wél wat meer tot zijn recht komt.