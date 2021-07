​Alles wat je moet weten over het zelfvliegende vliegtuig Merlin

Je kunt het je op drukke vliegvelden als Schiphol niet voorstellen, maar wat als sommige vliegtuigen geen piloot zouden hebben maar autonoom zouden vliegen? Dat gebeurt al. Niet op Schiphol, maar in de woestijn in Californië. Daar werkt de start-up Merlin Labs druk aan experimenten met zijn Merlin: het zelfvliegende vliegtuig.



Merlin Labs

Het heeft niet vanaf 0 een vliegtuig gebouwd, maar is een samenwerking gestart met Dynamic Aviation. De Merlins zijn 46 King Air twin-turbo-propellorvliegtuigen die zowel worden ingezet om mensen te vervoeren als pakketjes. De technologie die Merlin Labs heeft ontwikkeld is echter niet alleen bedoeld voor in deze vliegtuigen, want het idee is juist dat de software en hardware die het bedrijf maakt in allerlei typen vliegtuigen kan worden gebruikt.

Het klinkt alsof het uit het niets komt, maar Merlin Labs is hier al een hele tijd mee bezig. Het kreeg recentelijk van onder andere Google Ventures een flinke investering van 25 miljoen dollar, waardoor er meer bekendheid is gegeven aan deze technologische innovatie. Er is ook al veel getest: er zitten al heel wat vlieguren op met verschillende typen vliegtuigen, al is die King Air wel de meestgebruikte.

Zelfvliegende vliegtuigen

De vliegtuigen worden niet zoals een drone de lucht in gestuurd met een piloot aan de grond. Op dit moment zit er nog steeds een piloot in het vliegtuig voor de veiligheid. Stel je voor dat het systeem toch op hol slaat, dan kan hij of zij het overnemen en hopelijk ongelukken voorkomen. Er zitten verder geen mensen aan boord. Dat hoeft ook niet, want in eerste instantie is deze technologie bedoeld om niet mensen, maar pakketjes te vervoeren.