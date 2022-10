Gaan we toch weer supersonisch vliegen?

Boom werkt al aan aantal jaar aan een ‘opvolger’ van de Concorde. Hoewel de Overture uiterlijk heel veel lijkt op de Frans-Britse supersonische jet van bijna 60 jaar geleden, is het uiteraard een compleet ander toestel. Hij wordt veel minder luidruchtig, een heel stuk zuiniger en daardoor ook veel duurzamer . Voor zover je bij een door vier raketmotoren aangedreven straaljager ten tijde van een energiecrisis over duurzaam kunt spreken natuurlijk.

Zelf heb ik helaas nooit het genoegen van een vlucht met een supersonische Concorde, die eind 2003 definitief met pensioen ging, mogen smaken. Het was 30 jaar geleden al een luidruchtig, duur en bijzonder milieuonvriendelijke toestel. Maar toch moet het en fantastische beleving zijn geweest, met de snelheid van bijna twee keer die van het geluid binnen drie uurtjes van Parijs naar New York vliegen. En dus drie uur ‘eerder’ aankomen dan dat je vertrokken was. Als het aan Boom ligt, een Amerikaanse luchtvaart startup, dan kunnen we dat over een paar jaar weer gaan beleven.

Wie gaat de motoren maken?

Het uiterlijk en het concept van de Overture zijn al behoorlijk in steen gegoten. De grootste uitdaging ligt nog in het vinden van een motorenleverancier. Rolls Royce, ooit de bouwer en leverancier van de straalmotoren die de Concorde aandreven, liet in een vroeg stadium al weten geen interesse te hebben in het opnieuw ontwikkelen en leveren van extreem energieverslindende straalmotoren.

Het lijkt er nu op dat Pratt & Whitney wel oren hebben naar een deal met Boom voor het leveren van motoren voor de Overture. Ook deze motorenleverancier heeft ervaring met supersonische jets. Zij ontwikkelden bijvoorbeeld de motoren voor de F22 en F35. Het is nog niet zeker, maar als we de berichten mogen geloven, dan is een aankondiging nog dit jaar te verwachten.

Afbeeldingen: Boom Overture