De 737 MAX motoren shuffle van Boeing

Wat is er aan de hand? Zoals elke fabrikant – of het nu smartphones, auto’s of vliegtuigen zijn – kampt ook Boeing met supply chain issues. Zo lukt het de motorenleverancier van de inmiddels weer volop in productie zijnde 737 MAX, om op tijd alle motoren te leveren. De oplossing: Boeing gebruikt nu de motoren van toestellen die sinds de problemen uit 2019 ongebruikt in de hangaars staan. Zo kan Boeing de productie van de nieuwe 737 MAX toestellen nog enigszins op peil houden.

Een ‘geluk’ bij een ‘ongeluk’

Ja, ik besef me dat deze uitspraak in het geval van de 737 MAX wat op het randje is. Het toestel heeft immers heel wat problemen gekend. Dat is geen nieuws. In 2019 werd het toestel, onder andere na twee ongelukken, door de FAA aan de grond gezet.

De oplossing van de problemen, die geplaagd werden door nieuwe tegenslagen, duurde uiteindelijk bijna twee jaar. In december 2020 mocht de 737 MAX weer de lucht in, en geleverd worden. Intussen waren diverse orders geannuleerd en had Boeing een aardige voorraad van die toestellen opgebouwd. Die voorraad komt nu dus even goed van pas.

